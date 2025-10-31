Home | Statistiche e quote NBA: Blazers-Nuggets, Sixers-Celtics e Suns-Jazz

La notte di Halloween si anima con una serie di incontri di basket di altissimo livello, tra cui spiccano alcune delle sfide più attese della regular season NBA e della massima serie femminile italiana. Il 31 ottobre, nella notte italiana, sono in programma i match Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, Phoenix Suns-Utah Jazz e Philadelphia 76ers-Boston Celtics, oltre alla sfida di cartello tra La Molisana Magnolia Campobasso e la corazzata Schio in Serie A1 femminile. Un’occasione per analizzare statistiche, rendimento e quote aggiornate di alcuni dei principali eventi della giornata.

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: confronto tra due squadre in forma

La sfida tra Blazers e Nuggets, in programma al Moda Center, vede opposte la quinta e la quarta forza della western conference. Portland arriva all’appuntamento con 3 vittorie e 2 sconfitte, forte di una striscia positiva di due successi consecutivi ottenuti contro Lakers e Jazz, entrambe in trasferta. Spicca la prestazione di Holiday, autore di 27 punti e 5 rimbalzi nell’ultima uscita. Denver, invece, ha saputo reagire dopo il ko all’esordio contro Warriors, conquistando tre vittorie di fila, l’ultima delle quali con un margine di ben 36 punti sui Pelicans, grazie a una tripla doppia del solito Jokic.

Ultimi 4 precedenti: 2 vittorie a testa

Assenza pesante per i Blazers : fuori Lillard per infortunio

: fuori per infortunio Quintetti annunciati: Sharpe, Holiday, Camara, Avdija, Clingan (Blazers); Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic (Nuggets)

Phoenix Suns-Utah Jazz: ricerca di riscatto e continuità

Il match tra Suns e Jazz alla PHX Arena pone di fronte due squadre con obiettivi diversi. Phoenix ha iniziato in salita la stagione NBA 2025/26, con una sola vittoria nelle prime cinque gare e quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata di un solo punto contro Memphis nonostante i 32 punti di Booker. Utah ha finora alternato successi e sconfitte, mostrando una certa imprevedibilità: nell’ultima uscita, i Jazz hanno ceduto 134-136 ai Blazers nonostante una rimonta e i 32 punti di Markkanen. Le due formazioni si sono già affrontate pochi giorni fa, con successo di Utah ai supplementari.

Quintetti probabili: Booker , Allen , Brooks , Dunn , Ighodaro (Suns); George , Mykhaliuk , Markkanen , Filipowski , Kessler (Jazz)

, , , , (Suns); , , , , (Jazz) Ultimo confronto: successo Jazz dopo overtime

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: imbattibilità in gioco alla Xfinity Mobile Arena

Alla mezzanotte del 31 ottobre, il Xfinity Mobile Arena di Philadelphia ospita il confronto tra Sixers e Celtics, due franchigie tra le più titolate della Eastern Conference. I padroni di casa sono ancora imbattuti con 4 successi in altrettante gare, tra cui spicca la vittoria all’overtime contro i Wizards grazie ai 39 punti e 10 assist di Maxey. Boston ha invece iniziato con tre sconfitte consecutive, riscattandosi poi con due vittorie, l’ultima delle quali contro i Cavaliers con 30 punti di Brown. Da segnalare l’assenza di Tatum per infortunio tra i Celtics.

Ultimo precedente: vittoria Sixers di un punto all’esordio

Quintetti: Maxey, Edgecombe, Oubre, Walker, Bona (Sixers); White, Pritchard, Minnot, Brown, Queta (Celtics)

Quote principali e mercati più seguiti per i match NBA

Le piattaforme di betting come Bet365 propongono quote aggiornate per tutti i principali incontri NBA. I mercati più gettonati comprendono:

Vincente match (moneyline)

Margine di vittoria

Punti totali (over/under)

Prestazioni singole (es. punti di Booker o Jokic)

Quote equilibrate per Blazers-Nuggets, data la recente parità negli scontri diretti, mentre leggermente favorito Utah contro Phoenix dopo il successo nel precedente incrocio. Per Sixers-Celtics attenzione al fattore imbattibilità di Philadelphia e alle assenze pesanti nei Celtics.

La Molisana Magnolia Campobasso-Schio: big match della Serie A1 femminile

Nella massima serie italiana femminile, spicca il confronto tra La Molisana Magnolia Campobasso e la favorita Schio. Le ospiti sono leader in campionato e contendenti di primissimo piano anche in Europa, potendo contare su una profondità di rotazioni che include nomi di spicco come Zandalasini, Verona, Keys, André, Sottana e una nutrita pattuglia di straniere. Le rossoblù, guidate da coach Sabatelli, arrivano all’appuntamento in buona condizione e con la motivazione di poter compiere un’impresa contro una squadra reduce da uno stop europeo.

Assenza di turnover obbligata per Schio a causa del regolamento

Campobasso in cerca del supporto del pubblico amico

Tendenze e curiosità numeriche: spunti dai dati recenti

Squadra Ultime 5 partite Vittorie Sconfitte Portland Trail Blazers 3W-2L 3 2 Denver Nuggets 3W-1L 3 1 Phoenix Suns 1W-4L 1 4 Utah Jazz 2W-3L 2 3 Philadelphia 76ers 5W-0L 5 0 Boston Celtics 2W-3L 2 3

Curiosità: Philadelphia è ancora imbattuta, mentre Phoenix cerca la prima vittoria casalinga dopo quattro ko di fila. Denver si affida a Jokic, spesso decisivo nei big match, e Schio conferma la propria solidità come squadra da battere in Serie A1 femminile.

La notte di Halloween si preannuncia dunque ricca di emozioni per gli appassionati di basket, tra sfide NBA e Serie A1 femminile dove statistiche recenti e quote aggiornate evidenziano equilibrio e qualità tecnica ai massimi livelli.