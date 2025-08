Statistiche e quote Ligue 1 2025/26: PSG, outsider e sorprese

Ligue 1 2025/26 è alle porte e si annuncia ancora una volta una delle stagioni più interessanti del calcio europeo. Il calcio d’inizio è previsto per il 13 agosto, subito dopo la conclusione della lunga estate calcistica che ha visto il Paris Saint-Germain protagonista anche a livello internazionale. Le attenzioni sono tutte per i campioni in carica, ma anche le rivali si stanno muovendo sul mercato per ridurre il gap e alimentare una corsa al titolo che, almeno sulla carta, parte già con un favorito d’obbligo.

Il Paris Saint-Germain resta la squadra da battere

Il Paris Saint-Germain arriva alla stagione 2025/26 con un palmarès che parla da solo: freschi vincitori del campionato, delle due coppe nazionali e della Champions League, i parigini si presentano al via con una rosa di alto livello, ma anche con un calendario molto fitto. La stagione si è conclusa solo a metà luglio con la finale del Mondiale per Club e riparte subito con la Supercoppa UEFA contro il Tottenham. Questo tour de force potrebbe pesare sulla tenuta fisica e mentale della squadra, nonostante i rinforzi mirati come Lucas Chevalier e Illia Zabarnyi. Sul fronte cessioni, il club cerca di alleggerire la rosa cedendo giocatori fuori dal progetto come Asensio e Skriniar (prossimi al Fenerbahçe), oltre a Soler, Renato Sanches, Kolo Muani e Mukiele. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi senza perdere competitività. Le quote dei principali bookmaker confermano il PSG come favorito indiscusso per il titolo.

Statistiche e andamento delle principali rivali

Alle spalle dei campioni in carica, diverse squadre puntano a recitare un ruolo da protagoniste:

Marsiglia : dopo una stagione positiva e un mercato mirato (con innesti come Jonathan Rowe , Pierre-Emile Højbjerg e il ritorno di un attaccante di razza), l’OM si conferma la principale outsider. L’arrivo di Facundo Medina e Angel Gomes rinforza ulteriormente la rosa, mentre la guida tecnica resta solida e innovativa.

: dopo una stagione positiva e un mercato mirato (con innesti come , e il ritorno di un attaccante di razza), l’OM si conferma la principale outsider. L’arrivo di e rinforza ulteriormente la rosa, mentre la guida tecnica resta solida e innovativa. Monaco : il club del Principato si affida a una miscela di gioventù ed esperienza. L’arrivo di Paul Pogba e Ansu Fati (in prestito) offre ulteriore qualità, mentre i giovani talenti crescono e si confermano determinanti. L’attacco è ben assortito, con giocatori affidabili e in crescita.

: il club del Principato si affida a una miscela di gioventù ed esperienza. L’arrivo di e (in prestito) offre ulteriore qualità, mentre i giovani talenti crescono e si confermano determinanti. L’attacco è ben assortito, con giocatori affidabili e in crescita. Lille: nonostante alcune partenze pesanti (come Angel Gomes), la squadra punta su un mix di giovani e veterani. Gli innesti di Arnaud Bodart e altri profili interessanti contribuiscono a mantenere competitiva la formazione, che nelle ultime stagioni ha sempre dato filo da torcere alle big.

Quote principali dei bookmaker per la stagione

Le principali quote antepost dei bookmaker mostrano un netto favoritismo per il Paris Saint-Germain:

Squadra Bet365 Sisal GoldBet Paris Saint-Germain 1.12 1.12 1.10 Marsiglia 15.00 12.00 15.00 Monaco 13.00 12.00 15.00 Lille 21.00 16.00 25.00

Nella speciale scommessa “Vincente senza PSG”, le quote per Monaco (3.25), Marsiglia (3.50) e Lille (5.50) riflettono il maggiore equilibrio tra le outsider, mentre Lione (7.00) e Nizza (8.00) potrebbero approfittare di eventuali passi falsi delle favorite.

Tendenze numeriche e curiosità sulla Ligue 1

La Ligue 1 degli ultimi anni ha visto il Paris Saint-Germain dominare la scena, ma non sono mancate le sorprese:

Nelle stagioni 2016/17 e 2020/21 il titolo è sfuggito ai parigini a favore di outsider.

Il PSG ha concluso la scorsa stagione con una lunga striscia di imbattibilità.

ha concluso la scorsa stagione con una lunga striscia di imbattibilità. Le squadre che affrontano il PSG in casa registrano spesso un aumento dell’affluenza e delle prestazioni difensive.

in casa registrano spesso un aumento dell’affluenza e delle prestazioni difensive. Il Marsiglia si distingue per la solidità casalinga, mentre il Lille è noto per la capacità di lanciare giovani talenti.

Questi elementi rendono il campionato francese imprevedibile, soprattutto nelle posizioni di rincalzo dietro la capolista.

In conclusione, la stagione 2025/26 di Ligue 1 si apre sotto il segno del Paris Saint-Germain, ma le principali rivali sono pronte a cogliere ogni opportunità. Le statistiche e le quote confermano un equilibrio crescente tra le outsider, rendendo ogni giornata potenzialmente ricca di sorprese e spunti di analisi per tifosi e appassionati.