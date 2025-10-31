Home | Statistiche e quote Liga: Real Madrid, Barça e derby basco

La Liga spagnola si prepara a vivere un weekend ricco di emozioni nell’undicesima giornata della stagione 2025/26. Le principali formazioni saranno impegnate in match determinanti tra l’1 e il 3 novembre, con sfide che vedranno protagoniste sia le big come Real Madrid, Barcelona e Atletico Madrid, sia squadre in cerca di riscatto e di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. In questa analisi approfondiremo statistiche, quote aggiornate e curiosità numeriche dei principali incontri.

Grandi sfide e derby: il fascino dell’undicesima giornata di Liga

Il calendario della Liga propone, tra le altre, il sentito derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao alla Reale Arena di San Sebastián, in programma il 1° novembre alle 18:30. Sempre tra le gare di cartello, spicca la sfida del Santiago Bernabéu tra Real Madrid e Valencia (sabato 1 novembre, ore 21:00), dove i padroni di casa proveranno a consolidare la vetta. Il Barcellona invece ospiterà l’Elche al Camp Nou domenica alle 18:30, mentre il Getafe affronterà il Girona per aprire il turno venerdì sera.

Real Sociedad-Athletic Bilbao : derby dal grande equilibrio, aperto ad ogni risultato

: derby dal grande equilibrio, aperto ad ogni risultato Real Madrid-Valencia : blancos favoriti con Mbappé protagonista atteso

: blancos favoriti con protagonista atteso Barcelona-Elche : blaugrana nettamente avanti secondo i bookmaker

: blaugrana nettamente avanti secondo i bookmaker Alaves-Espanyol, Levante-Celta Vigo, Betis-Maiorca: incontri equilibrati con leggeri favori per le squadre di casa

Analisi statistica: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Analizzando la forma attuale e il rendimento, emergono alcune tendenze interessanti:

Real Madrid viene da quattro vittorie nelle ultime cinque ed è leader in classifica, trascinato dai gol di Kylian Mbappé (11 reti in 10 presenze).

viene da quattro vittorie nelle ultime cinque ed è leader in classifica, trascinato dai gol di (11 reti in 10 presenze). Barcelona ha alternato risultati, ma nelle ultime cinque gare ha collezionato tre successi e può contare sulla crescita di Lamine Yamal (2 gol, 4 assist).

ha alternato risultati, ma nelle ultime cinque gare ha collezionato tre successi e può contare sulla crescita di (2 gol, 4 assist). Real Sociedad e Athletic Bilbao sono a metà classifica, con un cammino altalenante ma formazioni ricche di talento e giocatori in grado di cambiare l’esito del match in ogni momento.

e sono a metà classifica, con un cammino altalenante ma formazioni ricche di talento e giocatori in grado di cambiare l’esito del match in ogni momento. Partite come Levante-Celta Vigo e Alaves-Espanyol vedono entrambe le squadre in cerca di punti salvezza, con rendimenti simili e quote equilibrate.

Squadra Ultime 5 Posizione Giocatore chiave Real Madrid W-W-W-L-W 1 Mbappé Barcelona L-W-L-W-W 2 Lamine Yamal Real Sociedad W-D-L-L-W 8 Oyarzabal Athletic Club L-D-W-L-D 9 Nico Williams

Quote principali aggiornate: favoriti e partite più incerte

Le valutazioni dei principali bookmaker indicano:

Real Madrid ampiamente favorito sul Valencia (vittoria quotata tra 1.17 e 1.18; pareggio a 7.00/8.00; successo ospite tra 13.00 e 15.00).

ampiamente favorito sul (vittoria quotata tra 1.17 e 1.18; pareggio a 7.00/8.00; successo ospite tra 13.00 e 15.00). Barcelona dato vincente contro Elche (1.22 la quota per i blaugrana; il pareggio tra 6.25 e 6.50; vittoria Elche tra 12.00 e 13.00).

dato vincente contro (1.22 la quota per i blaugrana; il pareggio tra 6.25 e 6.50; vittoria Elche tra 12.00 e 13.00). Derby Real Sociedad-Athletic Bilbao : equilibrio totale, con quote simili per il segno 1 e 2 (tra 2.90 e 3.00 il pareggio).

: equilibrio totale, con quote simili per il segno 1 e 2 (tra 2.90 e 3.00 il pareggio). Partite come Levante-Celta Vigo e Alaves-Espanyol mostrano anch’esse cifre molto vicine tra le due squadre: segnale di incertezza e grande equilibrio.

Protagonisti, tendenze e curiosità numeriche dai campi

Le statistiche individuali e di squadra offrono spunti interessanti:

Mbappé ( Real Madrid ): 11 gol su 10 gare, 22 tiri nello specchio, 27 passaggi chiave.

( ): 11 gol su 10 gare, 22 tiri nello specchio, 27 passaggi chiave. Oyarzabal ( Real Sociedad ): 4 reti, 53% dribbling riusciti, 13 tiri nello specchio.

( ): 4 reti, 53% dribbling riusciti, 13 tiri nello specchio. Lamine Yamal ( Barcelona ): 2 gol, 4 assist, 56 dribbling tentati (30 riusciti).

( ): 2 gol, 4 assist, 56 dribbling tentati (30 riusciti). Jorge de Frutos ( Rayo Vallecano ): 4 gol e 1 assist in 9 partite.

( ): 4 gol e 1 assist in 9 partite. Etta Eyong ( Levante ): 5 reti in 7 presenze, rating medio 7.26.

( ): 5 reti in 7 presenze, rating medio 7.26. Vedat Muriqi (Maiorca): 5 gol, spesso protagonista nei momenti chiave.

Tra le curiosità, si segnala come il Barcelona abbia mantenuto una media di oltre 2 gol a partita nelle ultime uscite interne, mentre il Real Madrid non perde in casa da sei mesi. Diversi attaccanti, come Rondón e Budimir, stanno vivendo un momento di forma positivo e saranno osservati speciali nelle rispettive sfide.

In conclusione, l’undicesima giornata di Liga si preannuncia ricca di spunti sia dal punto di vista statistico sia delle quote offerte dai bookmaker. L’equilibrio in alcune gare e i grandi favori del pronostico per le big renderanno il weekend avvincente e imprevedibile, con tanti protagonisti pronti a lasciare il segno.