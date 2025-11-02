Home | Statistiche e Quote Lazio-Cagliari: numeri chiave e tendenze

L’incontro tra Lazio e Cagliari, in programma lunedì sera alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico, rappresenta uno dei match più attesi della giornata di Serie A. Si tratta di una sfida che mette di fronte da un lato la squadra biancoceleste allenata da Maurizio Sarri, nota per il suo gioco propositivo, e dall’altro il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da un periodo di ritrovata solidità soprattutto nelle gare lontano dalla Sardegna. L’analisi delle statistiche e delle quote principali aiuta a comprendere meglio il contesto di questa sfida e le tendenze che potrebbero influenzarne l’andamento.

Un Cagliari in crescita: imbattuto da tre trasferte

Il Cagliari arriva all’appuntamento con la Lazio forte di una serie di risultati positivi ottenuti in trasferta. I sardi, infatti, non perdono fuori casa da tre partite consecutive in campionato, con un bilancio di:

1 vittoria

2 pareggi

Questo trend rappresenta un segnale importante della maturità e della compattezza raggiunta dalla squadra sotto la guida di Pisacane. L’allenatore ha lavorato molto sulla solidità mentale e sull’organizzazione difensiva, elementi che stanno dando i loro frutti soprattutto lontano dal pubblico amico. La striscia positiva attuale avvicina il Cagliari a un primato che manca dal 2021, quando i rossoblù riuscirono a collezionare quattro gare esterne senza sconfitte (2 vittorie e 2 pareggi) con Leonardo Semplici in panchina.

Lazio favorita ma attenzione al fattore statistico

Nonostante il buon momento esterno del Cagliari, le principali agenzie di scommesse attribuiscono alla Lazio il ruolo di favorita per la vittoria finale. Le quote principali sul mercato 1X2 vedono infatti la formazione biancoceleste avanti nei pronostici, grazie anche al valore della rosa e al rendimento casalingo mostrato nelle ultime stagioni.

Esito Quota media Vittoria Lazio 1.55 – 1.65 Pareggio 3.80 – 4.00 Vittoria Cagliari 5.50 – 6.00

Le quote sono indicative e soggette a variazioni in base agli operatori.

Nonostante la differenza nei valori espressi dalle quote, il recente rendimento esterno dei rossoblù suggerisce una gara più equilibrata di quanto si possa pensare sulla carta.

Numeri chiave e precedenti tra Lazio e Cagliari

L’analisi dei precedenti tra Lazio e Cagliari evidenzia una netta supremazia dei biancocelesti negli scontri diretti, soprattutto in terra romana. Tuttavia, alcune statistiche individuali e di squadra meritano attenzione:

Il Cagliari non batte la Lazio all’ Olimpico da diversi anni, ma è riuscito spesso a mettere in difficoltà i padroni di casa.

non batte la all’ da diversi anni, ma è riuscito spesso a mettere in difficoltà i padroni di casa. La formazione sarda è a caccia del record di quattro trasferte consecutive senza sconfitte in Serie A , traguardo che manca dal 2021.

, traguardo che manca dal 2021. La difesa rossoblù dovrà prestare particolare attenzione a Boulaye Dia , attaccante biancoceleste che ha già segnato tre gol in altrettante sfide contro il Cagliari .

, attaccante biancoceleste che ha già segnato tre gol in altrettante sfide contro il . Dia ha realizzato una doppietta contro i rossoblù il 22 ottobre 2023 con la maglia della Salernitana, confermandosi un vero e proprio incubo per la retroguardia sarda.

Tendenze e curiosità numeriche da non sottovalutare

Alcuni trend meritano di essere sottolineati in vista della sfida:

Il Cagliari ha mostrato una crescente capacità di adattamento nelle trasferte recenti, con una solidità difensiva che potrebbe mettere in difficoltà la manovra offensiva della Lazio .

ha mostrato una crescente capacità di adattamento nelle trasferte recenti, con una solidità difensiva che potrebbe mettere in difficoltà la manovra offensiva della . La squadra di Pisacane è imbattuta da tre trasferte, segno di una mentalità più efficace lontano da casa.

è imbattuta da tre trasferte, segno di una mentalità più efficace lontano da casa. Boulaye Dia ha segnato almeno un gol in tutte le sue apparizioni contro il Cagliari in Serie A, rendendolo uno dei principali osservati speciali del match.

Questi dati suggeriscono come la partita possa offrire spunti di interesse non solo per gli appassionati, ma anche per chi segue le dinamiche statistiche e le quote delle principali agenzie.

In conclusione, Lazio e Cagliari si affrontano in un match che si preannuncia ricco di spunti statistici e curiosità. I biancocelesti partono favoriti secondo le quote, ma il buon momento in trasferta dei rossoblù e i precedenti individuali di alcuni protagonisti rendono la sfida aperta a diversi scenari, confermando l’importanza dell’analisi dei numeri per comprendere a fondo le dinamiche del calcio di oggi.