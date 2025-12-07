Statistiche e quote Inter-Liverpool: tutti i numeri del match

Inter e Liverpool si preparano a sfidarsi al Meazza nel sesto turno della League Phase della Champions League, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00. Si tratta di un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella corsa al passaggio del turno e alla ricerca di conferme in una stagione che, per motivi diversi, si sta rivelando complessa. L’analisi dei dati e delle quote offre uno sguardo approfondito sulle tendenze che caratterizzano l’attesa sfida.

Un confronto di prestigio al Meazza: contesto e aspettative

Il match tra Inter e Liverpool si inserisce in un momento delicato per entrambe le formazioni. I nerazzurri arrivano da una vittoria convincente contro il Como e occupano attualmente il secondo posto della classifica della League Phase a pari punti con PSG e Bayern, forti di quattro vittorie e una sola sconfitta. Dall’altra parte, i Reds vivono un periodo di difficoltà: la squadra inglese è ottava in Premier League e ha registrato due sconfitte nelle ultime cinque gare europee, compresa quella recente contro il Leeds. Questo confronto rappresenta per entrambe le squadre un’opportunità per riscattarsi e consolidare le proprie ambizioni continentali.

Analisi delle statistiche: andamento e precedenti delle due squadre

Un’osservazione approfondita dei dati mette in evidenza alcuni trend chiave:

Inter : 4 vittorie e 1 sconfitta nelle prime cinque partite della fase a gironi. La formazione allenata da Chivu ha subito soltanto 3 reti in questa fase, confermandosi tra le difese più solide della competizione.

: 4 vittorie e 1 sconfitta nelle prime cinque partite della fase a gironi. La formazione allenata da ha subito soltanto 3 reti in questa fase, confermandosi tra le difese più solide della competizione. Liverpool: 3 vittorie e 2 sconfitte, con 8 gol subiti. La squadra inglese sembra lontana dai livelli abituali in Champions, come evidenziato anche dal rendimento altalenante in campionato.

Nei confronti diretti, entrambe le squadre hanno spesso dato vita a incontri equilibrati e combattuti, con risultati mai scontati. In particolare, la solidità difensiva dell’Inter si contrappone alla maggiore esperienza internazionale del Liverpool, che tuttavia quest’anno sta mostrando qualche difficoltà in più del previsto.

Ulteriori statistiche: forma recente e rendimento difensivo

Approfondendo il rendimento delle due squadre, emergono alcune curiosità:

L’ Inter ha dimostrato una crescita nella fase difensiva rispetto al campionato, subendo poche reti e mostrando compattezza, ad eccezione del match contro l’ Atletico .

ha dimostrato una crescita nella fase difensiva rispetto al campionato, subendo poche reti e mostrando compattezza, ad eccezione del match contro l’ . Il Liverpool ha incassato 8 gol in cinque partite di Champions, sintomo di una fase difensiva meno efficace rispetto agli standard della squadra di Slot .

ha incassato 8 gol in cinque partite di Champions, sintomo di una fase difensiva meno efficace rispetto agli standard della squadra di . Entrambe le formazioni sono alla ricerca di una svolta che possa garantire continuità di risultati, con l’Inter che vuole riprendere la corsa dopo la sconfitta di Madrid e il Liverpool desideroso di invertire la tendenza negativa.

Le quote principali e le tipologie di scommessa analizzate

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote per l’esito finale del match:

Bookmaker Vittoria Inter Vittoria Liverpool Pareggio Betsson 2.25 – – William Hill 2.20 – – Snai 2.20 – – Betflag 2.15 – –

Per quanto riguarda le scommesse sull’evento “NoGoal” (solo una delle due squadre va a segno nei 90 minuti), le quote si attestano tra 2.31 e 2.35 presso i principali operatori. Questi dati riflettono la fiducia degli analisti nella solidità difensiva dell’Inter e nelle recenti difficoltà offensive del Liverpool.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi approfondita delle statistiche di squadra:

L’ Inter ha subito solo 3 gol in cinque partite di Champions League .

ha subito solo 3 gol in cinque partite di . Il Liverpool ha incassato 8 reti nello stesso arco temporale.

ha incassato 8 reti nello stesso arco temporale. Le quote “NoGoal” sono particolarmente equilibrate, a testimonianza di una sfida che potrebbe essere decisa da un singolo episodio.

Le probabili formazioni vedono in campo, tra gli altri, Sommer, Barella, Lautaro Martinez per l’Inter e Alisson, van Dijk, Gakpo per il Liverpool, segno che le due squadre si presenteranno con i migliori effettivi a disposizione.

La sfida tra Inter e Liverpool si preannuncia dunque combattuta e ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico. L’analisi dei dati, delle quote e delle tendenze offre una panoramica dettagliata sul valore delle due squadre e sulla possibile evoluzione della partita, lasciando aperto il campo a ogni possibile sviluppo.