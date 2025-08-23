Home | Statistiche e quote Frosinone-Avellino: numeri, trend e curiosità

Frosinone e Avellino si preparano a scendere in campo per la prima giornata del campionato di Serie B, in un appuntamento molto atteso dagli appassionati. La partita, prevista per domenica sera presso lo stadio Stirpe, rappresenta per entrambe le squadre un banco di prova importante: da un lato i padroni di casa vogliono confermare il buon momento e il legame con la tifoseria, dall’altro gli ospiti irpini cercano di rilanciarsi dopo il ritorno nella serie cadetta. In questa analisi saranno approfondite statistiche, precedenti e le quote principali offerte dai bookmaker.

Il clima d’attesa e la carica dei tifosi allo Stirpe

L’esordio in campionato è sempre un momento ricco di emozioni e aspettative, specialmente quando si gioca davanti al proprio pubblico. In vista della sfida con l’Avellino, il Frosinone ha voluto rinsaldare il rapporto con i tifosi organizzando una serata di festa allo Stirpe, con cori e presentazione ufficiale della squadra e degli staff. Il presidente Maurizio Stirpe ha sottolineato l’importanza di partire con il piede giusto, dichiarando: “Non vogliamo soffrire come lo scorso anno, è fondamentale iniziare bene”. Il clima allo stadio è stato di grande entusiasmo, elemento che la squadra di Alvini spera di trasformare in energia positiva per l’esordio.

Statistica comparativa: andamento nei debutti e precedenti contro l’Avellino

L’analisi delle statistiche relative agli esordi in campionato mostra luci e ombre per il Frosinone:

Nelle ultime 3 stagioni di Serie B i ciociari non hanno mai perso la partita d’esordio (1 vittoria, 2 pareggi).

i ciociari non hanno mai perso la partita d’esordio (1 vittoria, 2 pareggi). Considerando le ultime 7 stagioni tra Serie A e Serie B , il Frosinone ha vinto la prima giornata solo in un’occasione, raccogliendo 5 punti su 21 disponibili.

e , il ha vinto la prima giornata solo in un’occasione, raccogliendo 5 punti su 21 disponibili. L’ultimo successo all’esordio risale all’agosto 2022, in trasferta contro il Modena .

. Negli ultimi 5 debutti stagionali, l’Avellino ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre:

20 confronti ufficiali tra Frosinone e Avellino in Serie B, Serie C e Coppa Italia.

e in Serie B, Serie C e Coppa Italia. 6 vittorie Frosinone , 7 vittorie Avellino , 7 pareggi.

, 7 vittorie , 7 pareggi. Frosinone imbattuto nelle 5 sfide casalinghe in Serie B contro Avellino (2 vittorie, 3 pareggi).

imbattuto nelle 5 sfide casalinghe in Serie B contro (2 vittorie, 3 pareggi). Il capocannoniere della sfida è Castaldo con 5 reti, seguito da Lodi e D. Ciofani con 3 gol ciascuno.

Le quote principali dei bookmaker per Frosinone-Avellino

Le quote dei principali bookmaker per la partita tra Frosinone e Avellino riflettono l’equilibrio e le incertezze tipici dei debutti stagionali. Sebbene il fattore campo giochi a favore dei padroni di casa, la storia recente degli esordi suggerisce cautela:

Vittoria Frosinone : quota mediamente tra 2.00 e 2.40.

: quota mediamente tra 2.00 e 2.40. Pareggio: quota tra 3.00 e 3.30.

Vittoria Avellino: quota tra 3.50 e 4.00.

Le quote testimoniano la leggera preferenza degli operatori per il Frosinone, senza però escludere sorprese, considerate le difficoltà storiche all’esordio e la buona tradizione dell’Avellino nelle prime giornate.

Tendenze e curiosità numeriche: tra imbattibilità e tabù

Alcuni dati statistici e curiosità possono offrire spunti interessanti:

Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata in 6 delle 10 gare di Serie B contro l’ Avellino , inclusa la più recente.

ha mantenuto la porta inviolata in 6 delle 10 gare di Serie B contro l’ , inclusa la più recente. I canarini non hanno mai perso in casa contro l’ Avellino in Serie B.

in Serie B. Curiosamente, nelle due stagioni in cui il Frosinone ha vinto all’esordio (2017-2018 e 2022-2023), la squadra ha poi ottenuto la promozione in Serie A .

ha vinto all’esordio (2017-2018 e 2022-2023), la squadra ha poi ottenuto la promozione in . L’Avellino torna in Serie B dopo 7 anni, avendo militato in categorie inferiori dal 2018.

In conclusione, la sfida tra Frosinone e Avellino si presenta come una partita dal grande fascino, ricca di spunti statistici e con molteplici chiavi di lettura, sia per gli appassionati che per chi osserva con interesse le quote e i numeri. L’attesa per l’esordio è alta e lo Stirpe si prepara ad accogliere una gara che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali delle due formazioni.