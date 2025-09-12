Statistiche e quote Fiorentina-Napoli: numeri chiave del match

Fiorentina e Napoli si preparano a sfidarsi in un incontro molto atteso della Serie A, che si terrà nei prossimi giorni. Entrambe le squadre sono reduci da avvii di stagione interessanti e il confronto si preannuncia ricco di spunti statistici e curiosità. Analizziamo i dati principali e le quote disponibili per comprendere meglio la situazione delle due formazioni in vista del match.

Storia recente degli scontri tra Fiorentina e Napoli

Negli ultimi dieci incroci di Serie A tra Fiorentina e Napoli, il bilancio vede i partenopei nettamente favoriti. In questo periodo, la Fiorentina ha ottenuto soltanto due successi, con due pareggi e ben sei sconfitte. Le uniche vittorie viola sono arrivate il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).

Napoli imbattuto nelle ultime sette trasferte a Firenze in Serie A : 4 vittorie e 3 pareggi.

imbattuto nelle ultime sette trasferte a Firenze in : 4 vittorie e 3 pareggi. Nelle più recenti 16 trasferte contro la Fiorentina in campionato, il Napoli ha perso solo una volta: 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone .

in campionato, il ha perso solo una volta: 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di . La squadra partenopea conta 54 successi in Serie A contro la Fiorentina , record condiviso con la Lazio .

contro la , record condiviso con la . La Fiorentina ha battuto il Napoli 55 volte in campionato; solo contro il Bologna (58) ha fatto meglio.

Statistiche comparative e rendimento recente delle squadre

Le due squadre arrivano all’appuntamento con andamenti differenti:

La Fiorentina ha iniziato questa stagione con due pareggi consecutivi. Solo due volte nella sua storia (1936/37 e 2024/25) ha pareggiato tutte e tre le prime gare stagionali.

ha iniziato questa stagione con due pareggi consecutivi. Solo due volte nella sua storia (1936/37 e 2024/25) ha pareggiato tutte e tre le prime gare stagionali. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. L’unica eccezione: una sconfitta 0-3 contro l’ Atalanta il 30 marzo 2024.

ha vinto sei delle ultime sette gare di dopo la sosta per le Nazionali. L’unica eccezione: una sconfitta 0-3 contro l’ il 30 marzo 2024. In casa, la Fiorentina ha vinto sette delle ultime nove gare di campionato, con un pareggio (0-0 contro il Parma) e una sconfitta (0-2 contro il Como).

Ultime 5 partite Fiorentina (casa) Ultime 5 partite Napoli (trasferta) V, V, S, P, V V, P, V, V, N

Le quote principali per Fiorentina-Napoli

Le agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per questo incontro, vista la storia recente di entrambe:

La vittoria della Fiorentina è quotata tra 2.60 e 2.90.

è quotata tra 2.60 e 2.90. Il pareggio si attesta tra 3.20 e 3.40.

Il successo esterno del Napoli oscilla tra 2.50 e 2.70.

Queste cifre riflettono l’equilibrio percepito dagli operatori, considerando la solidità casalinga della Fiorentina e la tradizione favorevole del Napoli nelle ultime trasferte a Firenze.

Tendenze numeriche e curiosità chiave del match

Analizzando i dati raccolti da Opta, emergono alcune tendenze interessanti:

Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area di rigore del Napoli (18, come la Roma ) nelle prime due giornate.

(18, come la ) nelle prime due giornate. La Fiorentina è, insieme al Lecce , tra le poche squadre a non aver ancora tirato dopo un recupero offensivo.

è, insieme al , tra le poche squadre a non aver ancora tirato dopo un recupero offensivo. L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha segnato quattro volte contro la Fiorentina , suo terzo miglior bottino contro una singola squadra in Serie A .

ha segnato quattro volte contro la , suo terzo miglior bottino contro una singola squadra in . Per Moise Kean (Fiorentina), il Napoli è la squadra contro cui ha giocato più minuti in campionato senza segnare, ma è anche il miglior marcatore casalingo viola dalla scorsa stagione (13 gol).

Questo insieme di dati e curiosità statistiche offre uno spaccato dettagliato sulle dinamiche della partita, utile per comprendere le possibili chiavi tattiche e i protagonisti più attesi.

In sintesi, Fiorentina e Napoli si affrontano in un match che promette equilibrio e spettacolo, con tanti spunti numerici e quote che riflettono l’incertezza della vigilia. I dati statistici sottolineano la solidità recente del Napoli in trasferta e l’ottimo rendimento casalingo della Fiorentina, mentre le curiosità individuali e le tendenze di squadra aggiungono ulteriore interesse all’analisi.