Statistiche e quote Champions League: Napoli, Juve e sfide decisive

Nella quarta giornata della Champions League 2025/26, l’attenzione degli appassionati si concentra sulle sfide che vedranno impegnate due squadre di spicco del calcio italiano: Napoli ed Eintracht Francoforte al Maradona, e, quasi in contemporanea, Juventus contro Sporting Lisbona allo Stadium. Con il girone ormai entrato nel vivo, ogni punto pesa e le statistiche, insieme alle quote dei bookmaker, offrono un quadro dettagliato delle attese e delle tendenze dei match in programma.

Napoli contro Eintracht Francoforte: una sfida da dentro o fuori

La partita tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18:45 al Maradona, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. Dopo i passi falsi contro Manchester City e PSV, la squadra guidata da Antonio Conte non può più permettersi errori se vuole continuare a inseguire la qualificazione ai playoff. Anche i tedeschi si trovano in una situazione simile, con soli 3 punti raccolti nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria e due sconfitte pesanti (tra cui il 6-2 subito dal PSV).

Entrambe le compagini hanno mostrato un andamento altalenante, ma il Napoli appare favorito secondo le principali piattaforme di scommesse, complice anche una differenza significativa nel rendimento difensivo: l’Eintracht ha la peggior difesa della competizione, con oltre 2 gol subiti di media a partita. Il match si presenta quindi come uno scontro diretto fondamentale, dove una sconfitta rischierebbe di estromettere una delle due dalle posizioni che contano per la qualificazione.

Statistiche e confronto: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Analizzando le statistiche delle ultime partite, emergono alcuni dati chiave:

Napoli ha raccolto 3 punti in tre gare di Champions, con una vittoria (2-1 contro lo Sporting ) e due sconfitte.

ha raccolto 3 punti in tre gare di Champions, con una vittoria (2-1 contro lo ) e due sconfitte. Eintracht Francoforte ha anch’essa 3 punti, ottenuti con una vittoria ampia all’esordio (5-1 sul Galatasaray ), seguita da due pesanti sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool .

ha anch’essa 3 punti, ottenuti con una vittoria ampia all’esordio (5-1 sul ), seguita da due pesanti sconfitte contro e . Le due squadre si sono distinte per partite ricche di gol, sia segnati che subiti.

Per quanto riguarda Juventus e Sporting Lisbona:

I bianconeri non hanno mai perso contro lo Sporting in Europa: due vittorie e due pareggi nei precedenti.

in Europa: due vittorie e due pareggi nei precedenti. La Juventus arriva da due pareggi e una sconfitta in Champions, ma ha ritrovato il successo in campionato.

arriva da due pareggi e una sconfitta in Champions, ma ha ritrovato il successo in campionato. Lo Sporting è reduce da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni e ha già raccolto sei punti nel girone.

Squadra Punti Gol Fatti Gol Subiti Napoli 3 4 6 Eintracht 3 7 10 Juventus 2 2 4 Sporting Lisbona 6 5 3

Quote principali: i mercati più seguiti per le sfide

Le quote proposte dai bookmaker fotografano la fiducia degli operatori verso le squadre italiane:

Vittoria Napoli : quota tra 1,57 e 1,60

: quota tra 1,57 e 1,60 Vittoria Eintracht : tra 5,00 e 5,25

: tra 5,00 e 5,25 Pareggio: tra 4,00 e 4,25

Over 2.5 gol (almeno tre reti totali): 1,50-1,53

Entrambe le squadre a segno (Goal): 1,53-1,61

Per Juventus-Sporting Lisbona:

Vittoria Juventus : tra 1,90 e 1,95

: tra 1,90 e 1,95 Vittoria Sporting : tra 3,85 e 4,00

: tra 3,85 e 4,00 Pareggio: tra 3,50 e 3,60

Marcatore più probabile: Vlahovic (2,25-2,75)

(2,25-2,75) Per gli ospiti, attenzione a Pedro Gonçalves (3,00 per un gol o assist)

Questi dati evidenziano una maggiore fiducia nei confronti delle squadre italiane, pur senza dare per scontati risultati netti viste le recenti prestazioni altalenanti nei gironi.

Tendenze utili e curiosità numeriche delle due sfide

Alcune tendenze statistiche emergono dalle analisi delle ultime settimane:

L’ Eintracht ha la peggior difesa della Champions League finora, subendo in media più di 2 gol a partita.

ha la peggior difesa della Champions League finora, subendo in media più di 2 gol a partita. Il Napoli e l’ Eintracht hanno spesso disputato partite con molti gol, rendendo probabili opzioni come Over 2,5 e Goal.

e l’ hanno spesso disputato partite con molti gol, rendendo probabili opzioni come Over 2,5 e Goal. Tra i possibili marcatori, per il Napoli sono ben quotati Hojlund e McTominay , mentre per i tedeschi spicca Burkardt .

sono ben quotati e , mentre per i tedeschi spicca . Lo Sporting Lisbona segna con grande continuità: l’ultima partita senza gol risale a luglio.

segna con grande continuità: l’ultima partita senza gol risale a luglio. La Juventus non perde contro lo Sporting dal primo incrocio e cerca la sua prima vittoria stagionale in Champions.

Queste tendenze offrono agli appassionati e agli analisti spunti utili per interpretare i possibili sviluppi dei match, sottolineando l’importanza della fase difensiva per le squadre tedesche e l’attitudine offensiva di portoghesi e partenopei.

In conclusione, la quarta giornata della Champions League vede Napoli e Juventus chiamate a confermare le aspettative dei bookmaker, ma le statistiche suggeriscono sfide tutt’altro che scontate. Dati e quote mostrano partite aperte, dove la forma recente e la solidità difensiva potrebbero fare la differenza più delle previsioni iniziali.