Home | Statistiche e quote Champions: Inter, Arsenal e Liverpool

La nuova edizione della Champions League prende il via con grande attesa e riflettori puntati sul cammino dell’Inter, che dopo la finale della scorsa stagione è chiamata a confrontarsi con un girone particolarmente impegnativo. Il sorteggio, avvenuto il 27 agosto a Montecarlo, ha infatti destinato ai nerazzurri avversarie di primo piano come Arsenal, Atletico Madrid e Liverpool. L’esordio è previsto nelle prossime settimane, mentre la finalissima si terrà a Budapest. Analizziamo numeri, statistiche e le principali quote dei bookmaker in vista di questa fase a gironi.

Un sorteggio impegnativo: i grandi nomi sulla strada dell’Inter

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2025/2026 ha riservato all’Inter, guidata da Cristian Chivu, una delle combinazioni più difficili tra quelle possibili. Oltre alle già citate Arsenal, Atletico Madrid e Liverpool, la squadra milanese dovrà affrontare anche il Borussia Dortmund, altra formazione con grande esperienza internazionale. Completano il gruppo l’Ajax, il Kairat Almaty e l’Union SG.

Arsenal : squadra inglese tornata ai massimi livelli, con una rosa giovane e ambiziosa.

: squadra inglese tornata ai massimi livelli, con una rosa giovane e ambiziosa. Atletico Madrid : formazione solida, nota per la compattezza difensiva e la determinazione.

: formazione solida, nota per la compattezza difensiva e la determinazione. Liverpool : una delle protagoniste storiche della Champions League , con un attacco tra i più prolifici d’Europa.

: una delle protagoniste storiche della , con un attacco tra i più prolifici d’Europa. Borussia Dortmund: società tedesca che abbina talento a un gioco offensivo e spettacolare.

L’Inter dovrà dunque misurarsi con realtà calcistiche di alto profilo, affrontando trasferte insidiose e gare dall’elevato coefficiente di difficoltà. Il cammino verso la qualificazione agli ottavi si preannuncia tutt’altro che agevole, ma la squadra vanta una recente esperienza positiva nella competizione, avendo raggiunto la finale solo pochi mesi fa.

Statistiche a confronto: la forma delle squadre e i precedenti europei

Per valutare le prospettive dell’Inter e delle sue rivali nel girone, è utile analizzare alcuni dati statistici chiave:

Squadra Ultima stagione Champions Piazzamento nei rispettivi campionati Inter Finalista 2° Arsenal Ottavi di finale 3° Atletico Madrid Fase a gironi 4° Liverpool Quarti di finale 5° Borussia Dortmund Ottavi di finale 2°

L’ Inter arriva da una stagione europea molto positiva, mentre Arsenal e Borussia Dortmund hanno confermato la loro presenza stabile tra le grandi d’Europa.

arriva da una stagione europea molto positiva, mentre e hanno confermato la loro presenza stabile tra le grandi d’Europa. Liverpool e Atletico Madrid rappresentano incognite pericolose sia per tradizione che per valore della rosa.

Anche il rendimento recente nei rispettivi campionati sottolinea il livello del girone, con tutte le principali avversarie stabilmente nelle zone alte delle proprie classifiche.

Quote dei bookmaker: equilibrio e incertezza nel girone

I principali operatori di scommesse hanno pubblicato le quote aggiornate sul passaggio del turno e sulle vittorie nel gruppo che coinvolge l’Inter. Ecco un quadro indicativo delle valutazioni attuali:

Vincente girone: Arsenal : quota tra 2.80 e 3.20 Liverpool : quota tra 2.90 e 3.50 Inter : quota tra 3.20 e 3.80 Atletico Madrid : quota tra 4.00 e 4.50 Borussia Dortmund : quota tra 6.00 e 7.00

Passaggio turno: Arsenal , Liverpool , Inter e Atletico Madrid vengono tutte considerate favorite, seppur con differenze minime.



Il valore delle quote riflette un equilibrio marcato: nessuna squadra parte nettamente favorita, segno che ogni gara potrà risultare decisiva per la qualificazione.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati che possono fare la differenza

Alcuni trend e curiosità statistiche emergono dall’analisi delle recenti partecipazioni europee delle squadre coinvolte:

L’ Inter non perde una gara casalinga in Champions League da oltre due anni.

non perde una gara casalinga in Champions League da oltre due anni. Liverpool ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 15 sfide europee.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 15 sfide europee. L’ Atletico Madrid si è distinto per il maggior numero di pareggi nelle fasi a gironi nelle ultime tre edizioni.

si è distinto per il maggior numero di pareggi nelle fasi a gironi nelle ultime tre edizioni. L’Arsenal mostra una tendenza a iniziare i gironi con risultati positivi, spesso vincendo le prime due partite.

Questi dati suggeriscono che il fattore campo e la capacità di partire bene nella competizione potrebbero rivelarsi elementi chiave per le ambizioni delle rispettive formazioni.

In conclusione, il girone dell’Inter in questa edizione della Champions League si profila tra i più equilibrati e competitivi. Le quote dei bookmaker rispecchiano l’incertezza e il valore delle sfidanti, mentre le statistiche evidenziano come ogni dettaglio potrà fare la differenza. Il cammino verso Budapest è appena iniziato e si preannuncia ricco di spunti e numeri interessanti da seguire partita dopo partita.