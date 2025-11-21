Statistiche e quote Bertram Tortona-Umana Reyer: sfida da vertice

Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia si preparano ad affrontarsi in uno degli incontri più attesi della nona giornata della Serie A UnipolSai. La partita si disputerà domenica 23 novembre alle ore 18:00 presso la Nova Arena, impianto da 5.000 posti, con diretta garantita su LBA TV. Questa sfida rappresenta un vero e proprio scontro d’alta classifica tra due formazioni che stanno dimostrando grande solidità in questa stagione.

Derthona Tortona imbattuta in casa: una sfida ad alta tensione

La Bertram Derthona Tortona si presenta a questo appuntamento con un impressionante ruolino di marcia casalingo: quattro vittorie su quattro partite disputate alla Nova Arena, avendo superato formazioni come Treviso, Trapani, Napoli e Varese. Questa imbattibilità domestica conferisce ai piemontesi un notevole vantaggio psicologico e mette pressione agli avversari. Il fattore campo, infatti, si è rivelato determinante anche nei precedenti tra le due squadre, con successi casalinghi che hanno spesso deciso l’esito degli scontri diretti. L’Umana Reyer Venezia è dunque chiamata a un’impresa di rilievo per interrompere questa striscia positiva e provare a espugnare uno dei palazzetti più ostici della stagione.

Statistiche individuali e di squadra: chi sono i protagonisti?

Analizzando i numeri, spiccano alcune individualità di assoluto rilievo per la Bertram Derthona Tortona:

Christian Vital (guardia): secondo miglior realizzatore della LBA con una media di 20.5 punti a partita, 4.1 assist e quarto per valutazione (20.5).

Tra gli ex in campo, segnaliamo:

Paul Biligha : due stagioni con la Reyer , vincendo la FIBA Europe Cup 2018 e lo Scudetto 2019.

: due stagioni con la , vincendo la 2018 e lo 2019. Leonardo Candi: passato da Derthona a Venezia dopo tre stagioni, con 99 presenze in Serie A.

Precedenti e rendimento nei confronti diretti

Nei confronti diretti tra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia si registrano:

8 gare di stagione regolare

4 sfide di playoff (quarti di finale 2022 vinti da Derthona 3-1)

Il bilancio totale vede avanti i piemontesi con 7 successi contro 5, mentre considerando solo la regular season il conteggio è in perfetta parità (4-4), ma con una curiosità: tutte le vittorie sono arrivate sul parquet di casa. L’unico successo esterno di Venezia risale infatti a Gara 1 dei playoff 2022.

Quote principali e mercati disponibili

Le quote dei bookmaker, alla luce dei dati e delle statistiche, rispecchiano l’equilibrio e la difficoltà della trasferta veneziana. Generalmente, il favore del pronostico viene dato alla formazione di casa, sia per il rendimento stagionale sia per la tradizione favorevole tra le mura della Nova Arena. Tra i mercati più gettonati troviamo:

Esito finale 1X2, con Derthona favorito per la vittoria

favorito per la vittoria Mercati sul numero di punti segnati (individuali e di squadra)

Scommesse su margine di vittoria e differenziale punti

Le quote possono variare sensibilmente in base agli aggiornamenti dell’ultimo minuto, ma il trend principale premia la solidità casalinga di Derthona.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e record

Alcuni trend statistici rendono questa sfida ancora più interessante:

Derthona imbattuta in casa in stagione (4 vittorie su 4)

imbattuta in casa in stagione (4 vittorie su 4) Tutte le sfide di regular season tra le due squadre hanno visto prevalere la formazione di casa

Vital viaggia con oltre 20 punti di media, tra i migliori realizzatori della Serie A

viaggia con oltre 20 punti di media, tra i migliori realizzatori della Serie A Olejniczak è il giocatore più preciso al tiro della lega

Questi dati suggeriscono una partita dal grande equilibrio, dove ogni dettaglio numerico può fare la differenza, senza però sbilanciarsi su pronostici definitivi.

In conclusione, Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia si profila come una delle sfide più avvincenti della nona giornata di Serie A, con numeri e statistiche che premiano finora il rendimento casalingo dei piemontesi ma con la consapevolezza che ogni serie è destinata prima o poi a interrompersi. L’analisi delle quote e delle tendenze sottolinea il valore dell’incrocio, dove ogni dettaglio statistico può risultare decisivo.