Statistiche e quote AtalantaU23-Picerno: equilibrio in Serie C

AtalantaU23 e Picerno si affronteranno sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30 per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. La partita, in programma allo stadio di Zingonia, rappresenta un passaggio cruciale nella stagione di entrambe le squadre: i giovani bergamaschi puntano a consolidare la loro posizione in classifica, mentre la formazione lucana è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Un match equilibrato e importante per entrambe le squadre

L’incontro tra AtalantaU23 e Picerno si annuncia particolarmente interessante sia per il momento che attraversano le due formazioni sia per ciò che è in palio in ottica classifica. I padroni di casa, guidati da Salvatore Bocchetti, hanno ottenuto finora 11 punti grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Il rendimento davanti al pubblico amico è positivo, con 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nelle cinque gare disputate a Zingonia. Il bilancio complessivo di 12 reti segnate e 11 subite evidenzia un buon equilibrio tra i reparti e una crescita progressiva, soprattutto nella gestione delle fasi delicate della partita.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento in casa e trasferta

Analizzare i numeri delle due squadre offre spunti utili per comprendere le dinamiche dell’incontro:

AtalantaU23 ha raccolto 7 dei suoi 11 punti in casa, mostrando una certa solidità nel proprio stadio.

ha raccolto 7 dei suoi 11 punti in casa, mostrando una certa solidità nel proprio stadio. La squadra bergamasca ha segnato una media di 1,2 gol a partita e ne ha subiti circa 1,1.

Picerno , allenato da Valerio Bertotto , si trova in una situazione più delicata: 9 punti in classifica, con 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

, allenato da , si trova in una situazione più delicata: 9 punti in classifica, con 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il dato più critico riguarda la difesa: 20 gol incassati in 10 partite, il secondo peggior rendimento del girone.

In trasferta, i lucani hanno conquistato solo una vittoria e un pareggio, con difficoltà evidenti nella gestione dei momenti chiave.

Le scelte tattiche dei due tecnici riflettono le caratteristiche delle rispettive rose: Bocchetti schiera un 3-4-1-2 volto a valorizzare la costruzione dal basso e l’ampiezza sulle fasce, mentre Bertotto opta per un 4-3-3 offensivo, puntando sulla velocità degli attaccanti e la fisicità di Caturano e Abreu in area di rigore.

Quote principali e mercati disponibili secondo i bookmaker

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote che riflettono l’equilibrio della sfida. Le statistiche e i dati raccolti fino a questo momento rendono difficile individuare una favorita netta. Di seguito le principali tendenze delle quote:

La vittoria dell’ AtalantaU23 viene quotata intorno a 2.10-2.20.

viene quotata intorno a 2.10-2.20. Il pareggio si attesta su valori tra 3.00 e 3.20.

Il successo esterno del Picerno viene proposto tra 3.30 e 3.50.

Altri mercati molto seguiti sono quelli relativi alle reti segnate (Over/Under 2.5) e al segno Goal/No Goal, dato che entrambe le squadre hanno registrato una certa regolarità sia nel segnare che nel subire gol nelle ultime giornate.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

L’analisi delle statistiche recenti mette in evidenza alcuni trend che potrebbero influenzare l’andamento del match:

AtalantaU23 è andata a segno in tutte le gare casalinghe finora disputate.

è andata a segno in tutte le gare casalinghe finora disputate. Il Picerno ha subito almeno due reti in 7 delle ultime 10 partite giocate.

ha subito almeno due reti in 7 delle ultime 10 partite giocate. Entrambe le squadre hanno visto verificarsi il segno “Goal” (entrambe a segno) in 6 delle loro 10 partite stagionali.

La formazione orobica tende a segnare nella ripresa, mentre il Picerno subisce spesso gol nei primi 45 minuti.

Numeri che suggeriscono una gara aperta e potenzialmente ricca di gol, con attenzione particolare ai reparti difensivi, soprattutto per gli ospiti.

In sintesi, AtalantaU23–Picerno si presenta come una sfida equilibrata, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi stagionali. Quote e statistiche confermano l’incertezza del pronostico e l’importanza di dettagli e singoli episodi nei novanta minuti di gioco.