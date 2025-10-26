Home | Statistiche e quote aggiornate: Scafati-Livorno Serie A2

Domenica 26 ottobre alle ore 19:00 andrà in scena un interessante confronto di Serie A2 tra Basket Scafati 1969 e Libertas Livorno. L’incontro, previsto nel calendario della seconda serie nazionale di basket, attira l’attenzione degli appassionati non solo per il valore delle due compagini in campo, ma anche per la curiosità legata ai dati statistici e alle recenti valutazioni dei bookmaker. La gara si svolgerà in casa di Scafati, fattore che potrebbe influenzare l’andamento della partita.

Scafati-Livorno: un confronto inedito tra due squadre ambiziose

La partita tra Basket Scafati 1969 e Libertas Livorno rappresenta una novità assoluta: le due formazioni non si sono mai affrontate prima. Questo rende ancora più interessante l’analisi statistica dell’evento, in un contesto di Serie A2 che vede entrambe le squadre ambire a posizioni di vertice. Il match si disputa in un momento cruciale della stagione, quando ogni punto può risultare determinante per la classifica. La scelta di programmare l’incontro nella serata di domenica 26 ottobre aggiunge ulteriore fascino, offrendo agli spettatori una sfida ad alta intensità tra due realtà con storie e percorsi differenti.

La presenza del pubblico locale può costituire un vantaggio per Scafati, che proverà a sfruttare il tifo amico per superare una Livorno reduce da una partenza positiva in campionato. L’attenzione è dunque alta sia sugli aspetti tecnici sia sulle dinamiche psicologiche che possono influenzare il risultato finale.

Analisi della forma e dei rendimenti stagionali delle squadre

L’andamento recente delle due formazioni offre spunti utili per comprendere il valore di questa sfida:

Basket Scafati 1969 ha disputato 6 partite in questa stagione, raccogliendo 3 vittorie e 3 sconfitte. Il bilancio equilibrato suggerisce una squadra capace di risultati alterni, con momenti di buona forma intervallati da qualche difficoltà.

ha disputato 6 partite in questa stagione, raccogliendo 3 vittorie e 3 sconfitte. Il bilancio equilibrato suggerisce una squadra capace di risultati alterni, con momenti di buona forma intervallati da qualche difficoltà. Libertas Livorno ha invece ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte nelle stesse 6 gare. Questo dato evidenzia una maggiore continuità di rendimento, segno di buon equilibrio e solidità tecnico-tattica.

La differenza di rendimento nelle prime giornate può essere indicativa sullo stato di forma attuale delle due squadre. Tuttavia, la mancanza di precedenti diretti rende più complesso valutare quale delle due possa avere un reale vantaggio. In particolare, Scafati potrà contare sul fattore campo, elemento spesso decisivo nelle partite di Serie A2.

Le quote dei bookmaker e le valutazioni degli operatori

Secondo le valutazioni attuali dei bookmaker, Basket Scafati 1969 parte favorita per la vittoria finale: la quota per il successo dei padroni di casa è fissata a 1.42, mentre il successo esterno di Libertas Livorno è dato a 2.70. Questo scenario suggerisce un certo favore degli operatori nei confronti della squadra di casa, probabilmente anche in virtù del supporto del pubblico e della conoscenza del parquet.

Nonostante il favore delle quote verso Scafati, il buon rendimento recente di Livorno lascia aperta ogni possibilità. Le valutazioni degli operatori di settore si basano sui dati stagionali, sulle statistiche relative alle performance in casa e trasferta, e su una serie di altri parametri come la disponibilità di giocatori chiave e le condizioni fisiche delle squadre.

Curiosità numeriche e tendenze delle due squadre

Tra le curiosità statistiche più rilevanti di questo confronto spicca il fatto che non si registrano precedenti tra Basket Scafati 1969 e Libertas Livorno. Questo primo incrocio sarà quindi anche un banco di prova per misurare le ambizioni di entrambe.

Alcuni trend stagionali da evidenziare:

Scafati ha mostrato finora un rendimento altalenante, ma ha spesso sfruttato bene il fattore campo.

ha mostrato finora un rendimento altalenante, ma ha spesso sfruttato bene il fattore campo. Livorno si è distinta per una maggiore continuità di risultati, soprattutto nelle prime giornate di campionato.

Questi dati suggeriscono che il match potrebbe essere più equilibrato di quanto le quote lascino intendere, con margini di incertezza legati anche alla pressione di una gara che può incidere sulla classifica di entrambe.

In conclusione, Basket Scafati 1969-Libertas Livorno si presenta come una sfida dall’alto valore statistico e dal grande interesse per la Serie A2. Le quote e le statistiche indicano un lieve vantaggio per i padroni di casa, ma la solidità mostrata da Livorno lascia presagire un incontro aperto e combattuto. Gli appassionati potranno seguire l’evento in streaming e osservare da vicino i dati che emergeranno da questo primo confronto diretto.