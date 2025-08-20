Statistiche e quote aggiornate: Roma-Bologna sotto la lente

La Serie A torna protagonista con una sfida di grande interesse: Roma e Bologna si affrontano in un anticipo molto atteso, che andrà in scena sabato sera. L’appuntamento, ormai fisso per gli appassionati, rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, in lotta per obiettivi importanti nella classifica. Il match sarà diretto dal fischietto friulano Luca Zufferli della sezione di Udine, affiancato da una squadra arbitrale ben definita. In questo articolo analizziamo le statistiche, i precedenti e le quote principali relative a questa partita.

Presentazione dettagliata dell’evento e della squadra arbitrale

L’anticipo di Serie A tra Roma e Bologna vede la designazione di una squadra arbitrale di esperienza. Il direttore di gara sarà Luca Zufferli, proveniente da Udine, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin (Treviso) e Thomas Miniutti (Maniago). Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Matteo di Ostia Lido. Per la gestione delle decisioni al VAR, sono stati scelti due arbitri di lunga esperienza: Paolo Silvio Mazzoleni da Bergamo e Michael Fabbri da Faenza. La composizione della squadra arbitrale riflette l’importanza dell’incontro e la necessità di garantire una direzione precisa e imparziale, in un match che potrebbe risultare determinante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

Analisi comparative: precedenti e rendimento delle squadre con Zufferli

Il bilancio delle due squadre con l’arbitro Zufferli presenta alcune peculiarità interessanti:

Bologna è stata diretta in cinque occasioni dal fischietto friulano:

è stata diretta in cinque occasioni dal fischietto friulano: Tre sconfitte, tra cui l’esordio contro la Ternana e una recente partita con la Fiorentina , caratterizzata anche da una discussa espulsione di Miranda .

e una recente partita con la , caratterizzata anche da una discussa espulsione di .

Una sconfitta contro il Monza (0-1).

(0-1).

Due vittorie: un successo in Coppa Italia contro l’ Empoli (3-0) e una vittoria casalinga contro il Cagliari (2-1).

contro l’ (3-0) e una vittoria casalinga contro il (2-1). Roma vanta invece un bilancio più favorevole:

vanta invece un bilancio più favorevole: Dopo la sconfitta interna con l’Empoli nel 2024, sono arrivati due successi: 3-1 contro il Genoa e 1-0 contro il Venezia nello scorso campionato.

Questi dati suggeriscono che, seppur la designazione arbitrale sembri statisticamente meno favorevole al Bologna, il calcio rimane imprevedibile e i precedenti non determinano necessariamente l’esito finale.

Quote principali e scenario dei bookmaker per Roma-Bologna

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono l’equilibrio e le tendenze storiche tra le due squadre. Generalmente, la Roma viene leggermente favorita, grazie anche al fattore campo e al rendimento positivo negli ultimi precedenti con Zufferli alla direzione. Tuttavia, il Bologna, sotto la guida di Italiano, ha dimostrato solidità e capacità di sorprendere anche in trasferta. Le quote per la vittoria della Roma oscillano tipicamente tra 1.90 e 2.20, mentre il successo del Bologna viene quotato tra 3.40 e 4.00. Il pareggio spesso si attesta attorno a 3.20, segno di una certa incertezza sull’esito finale. I mercati relativi a gol segnati e risultato esatto offrono spunti interessanti soprattutto alla luce dei risultati recenti sotto la direzione dell’arbitro designato.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche su Roma e Bologna

Alcune curiosità statistiche arricchiscono l’analisi della sfida:

La Roma con Zufferli in campo ha sempre segnato almeno un gol negli ultimi due precedenti.

con in campo ha sempre segnato almeno un gol negli ultimi due precedenti. Il Bologna ha invece alternato vittorie e sconfitte, con un solo clean sheet ottenuto nelle cinque gare dirette dal fischietto friulano.

ha invece alternato vittorie e sconfitte, con un solo clean sheet ottenuto nelle cinque gare dirette dal fischietto friulano. In Coppa Italia, il Bologna ha mostrato particolare efficacia offensiva, segnando 3 reti all’ Empoli sotto la direzione di Zufferli .

ha mostrato particolare efficacia offensiva, segnando 3 reti all’ sotto la direzione di . Le decisioni arbitrali, come la recente espulsione di Miranda, possono incidere in modo significativo sull’andamento della partita.

Questi dati aiutano a comprendere meglio il contesto in cui si disputa la partita e forniscono spunti utili per chi desidera approfondire l’analisi numerica dell’evento.

In sintesi, l’anticipo tra Roma e Bologna offre numerosi motivi di interesse sia dal punto di vista sportivo che statistico. L’attenzione sarà puntata non solo sulle prestazioni delle squadre, ma anche sull’operato della squadra arbitrale guidata da Zufferli, che negli anni ha saputo incidere in modo significativo sui precedenti. Le quote rispecchiano un equilibrio che promette spettacolo e incertezza fino al triplice fischio.