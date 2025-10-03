Statistiche e quote aggiornate: Malvin-Virtus Roma, la sfida

La stagione di Serie B Nazionale di basket prosegue con una sfida di grande interesse tra Malvin Sant’Antimo e Virtus Roma. L’incontro, valido per il Girone B, si terrà domenica alle 20:30 presso il Palazzetto dello Sport “Pasquale Caputo” di Casalnuovo. La partita rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre: la Virtus Roma cerca conferme in vetta, mentre la Malvin è alla ricerca dei primi punti stagionali.

Virtus Roma: una formazione costruita per il vertice

La Virtus Roma, guidata da Marco Calvani, si presenta a questo appuntamento come la squadra favorita del girone secondo tutti i ranking e le previsioni di inizio stagione. Il roster capitolino è stato allestito in estate con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A2, e le prime uscite stagionali hanno confermato le aspettative. Nei due match iniziali contro le neopromosse Pesaro e Quarrata, la Virtus ha raccolto due convincenti vittorie. La squadra può contare su un organico profondo e ben assortito, che mescola veterani esperti e giovani di talento, come il promettente Bazan, protagonista alle ultime Finali U19. In particolare, Yancarlos Rodriguez si è distinto con una media di 22.5 punti e un impressionante 70% al tiro. Accanto a lui, Barattini si è messo in mostra con il 50% al tiro da tre e 3 assist di media. Tra i lunghi, Battistini e Lenti hanno garantito rispettivamente 19 punti e 15 rimbalzi a partita, mentre l’apporto di giocatori d’esperienza come Leggio e Toscano ha completato un quadro di assoluto valore.

Malvin Sant’Antimo: in cerca dei primi punti e segnali di crescita

La Malvin Sant’Antimo, allenata da Marco Gandini, arriva alla sfida dopo una sconfitta di misura contro Livorno al PalaMacchia, partita nella quale ha però mostrato importanti segnali di crescita rispetto all’esordio. Il capitano Gabriele Spizzichini ha evidenziato la determinazione del gruppo, sottolineando il desiderio di ottenere la prima vittoria stagionale. Il morale è segnato dall’amarezza per l’ultimo risultato, ma il team è consapevole del proprio valore e della possibilità di migliorare ulteriormente. Il roster è al completo e pronto ad affrontare una delle squadre più accreditate del campionato, in un match che può rappresentare la svolta della stagione. Tra i punti di forza della Malvin si segnalano la solidità difensiva e la capacità di reagire alle difficoltà, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi nel confronto con la Virtus.

Statistiche chiave e confronto tra le due squadre

Virtus Roma : due vittorie su due, miglior attacco del girone con oltre 80 punti di media.

: due vittorie su due, miglior attacco del girone con oltre 80 punti di media. Malvin Sant’Antimo : ancora a secco di successi, ma ha mostrato progressi notevoli nella seconda uscita stagionale.

: ancora a secco di successi, ma ha mostrato progressi notevoli nella seconda uscita stagionale. Rodriguez (Virtus): 22.5 punti di media, 70% al tiro.

(Virtus): 22.5 punti di media, 70% al tiro. Barattini (Virtus): 10 punti di media, 50% da tre.

(Virtus): 10 punti di media, 50% da tre. La Virtus ha una profondità di roster superiore, con almeno sei giocatori in grado di andare in doppia cifra.

Il confronto diretto tra le due squadre evidenzia un divario nei risultati ottenuti finora, ma anche una Malvin in crescita, pronta a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico di Casalnuovo.

Quote principali e mercati disponibili per l’incontro

Nonostante le informazioni sulle quote specifiche non siano state dettagliate negli articoli originari, dalle analisi disponibili emerge come i bookmaker attribuiscano un evidente favore al successo della Virtus Roma. Gli operatori considerano la formazione capitolina nettamente favorita, in virtù dell’andamento stagionale e della profondità del roster. Di conseguenza, la quota per la vittoria degli ospiti è generalmente più bassa rispetto a quella offerta per un successo della Malvin, che invece viene proposta a quote più alte, riflettendo la maggiore difficoltà dell’impresa. I mercati secondari potrebbero includere il margine di vittoria, il totale punti e le performance individuali dei principali protagonisti, come Rodriguez e Barattini.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

La Virtus Roma è l’unica squadra a punteggio pieno nel Girone B dopo due giornate.

è l’unica squadra a punteggio pieno nel Girone B dopo due giornate. Rodriguez ha segnato almeno 20 punti in entrambe le prime partite.

ha segnato almeno 20 punti in entrambe le prime partite. La Malvin ha migliorato sensibilmente la propria fase difensiva dal debutto alla seconda gara.

Il Palazzetto dello Sport “Pasquale Caputo” potrebbe rappresentare un fattore in più per la squadra di casa.

La partita si preannuncia interessante anche per le tendenze emerse: la Virtus non ha ancora subito più di 70 punti in una gara, mentre la Malvin punta a sbloccarsi proprio davanti al proprio pubblico.

La sfida tra Malvin Sant’Antimo e Virtus Roma promette spettacolo e rappresenta un crocevia già rilevante per le ambizioni delle due squadre. Le statistiche e le quote confermano il valore della Virtus, ma la voglia di riscatto della Malvin potrebbe rendere la gara più equilibrata del previsto.