Sta male e cerca un ospedale online, quando arriva la terribile scoperta: muore così – È una domenica qualunque, in una località di mare dove l’estate accoglie migliaia di turisti in cerca di riposo. Il sole già alto, la brezza leggera e quell’atmosfera sonnolenta delle mattinate d’estate nei paesi di villeggiatura. Ma per un uomo di 56 anni, originario di Milano, quella vacanza a Comacchio, in provincia di Ferrara, si è trasformata in una tragedia. Si sente male. Il petto che duole, il respiro che si fa affannoso. Inizia a preoccuparsi. Consulta lo smartphone, digita “ospedale vicino” e trova il nome che lo rassicura: San Camillo di Comacchio. Non ha una macchina, ma il vicino di casa, un altro villeggiante, si offre di accompagnarlo. Sembrava la scelta giusta. Ma era solo l’inizio di una catena di errori, sfortune e fraintendimenti che si rivelerà fatale.

Un ospedale che non è più un pronto soccorso

Il San Camillo di Comacchio esiste davvero. È una struttura ospedaliera, sì, ma non è più un punto di emergenza. Il pronto soccorso è stato chiuso oltre dieci anni fa, e da allora l’ospedale si occupa soltanto di casi non urgenti, come visite programmate o assistenza ambulatoriale. Ma questa informazione non era chiaramente segnalata né online né all’ingresso della struttura. Così, quando l’uomo arriva, le sue condizioni sono già gravemente compromesse. Sta avendo una crisi cardiorespiratoria in corso. Non c’è tempo da perdere, ma lì non ci sono né medici d’emergenza né strumentazioni salvavita adatte.

Il dramma nella mattinata del 27 luglio

Tutto è successo la mattina di domenica 27 luglio. Gli operatori del 118 sono stati chiamati subito dopo l’arrivo del paziente, e hanno tentato il possibile. Le manovre di rianimazione sono state eseguite con urgenza, ma il cuore dell’uomo non ha mai ripreso a battere. È morto prima ancora di poter essere trasferito in un ospedale adeguato. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, lasciando l’intera comunità di Comacchio e non solo sconvolta per l’assurdità dell’episodio.

