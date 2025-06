Home | Meningite virale, ricoverata la calciatrice Aitana Bonmatí: le conseguenze per la Spagna agli Europei

Aitana Bonmatí, nota calciatrice della nazionale spagnola e del Barcellona, è stata colpita da meningite virale ed è attualmente ricoverata. La sua indisponibilità a ridosso degli Europei femminili 2025 rappresenta una criticità per la squadra, che rischia di affrontare la competizione senza una delle sue figure chiave.

Condizioni cliniche di Aitana Bonmatí: aggiornamenti ufficiali

Secondo quanto confermato dalla Federcalcio spagnola e dal commissario tecnico Montserrat Tomé, Aitana Bonmatí è stata sottoposta a ricovero ospedaliero dopo aver manifestato febbre elevata e malessere durante il ritiro pre-Europeo. La diagnosi di meningite virale è stata accertata e la calciatrice è attualmente sotto osservazione, con somministrazione di terapia endovenosa. Lo staff medico ha chiarito che la forma virale presenta una prognosi migliore rispetto a quella batterica, ma la tempistica per un pieno recupero resta incerta.

Il decorso della meningite virale può variare da alcuni giorni a settimane, rendendo difficile una previsione precisa sui tempi di rientro dell’atleta.

Comunicazione ai tifosi e impatto sui social media

La stessa Bonmatí ha rassicurato i sostenitori pubblicando una fotografia dal letto d’ospedale su Instagram, mentre seguiva la partita amichevole della nazionale contro il Giappone. L’immagine, che la ritrae con flebo al braccio, ha rapidamente ottenuto ampia visibilità, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento e solidarietà da parte dei tifosi.

La giocatrice rimane un riferimento essenziale nel gruppo squadra. Il commissario tecnico ha dichiarato che la nazionale attenderà il suo recupero fino a quando sarà possibile, ma l’imminente avvio della competizione, fissato per il 3 luglio contro il Portogallo, impone decisioni tempestive sulla sua eventuale sostituzione.

Convocazione in valutazione e controlli sanitari in corso

Al momento, la Federcalcio spagnola non ha escluso Aitana Bonmatí dalla lista delle convocate per gli Europei femminili. Il personale medico segue costantemente l’evoluzione del suo stato di salute, mentre la squadra è sottoposta a monitoraggi sanitari regolari per prevenire eventuali rischi di contagio. Lo staff sanitario ha confermato l’assenza di altri casi all’interno del gruppo.

La nazionale partirà per la Svizzera domenica, dove affronterà nel Girone B le squadre di Italia, Belgio e Portogallo. L’eventuale mancanza della regista catalana rappresenterebbe una perdita significativa per la compagine spagnola.

Le ripercussioni sulla nazionale spagnola senza Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí svolge un ruolo strategico come leader tecnica e punto di riferimento del centrocampo spagnolo. La sua eventuale assenza priverebbe la squadra di qualità, equilibrio e carisma. L’infezione, con tempi di recupero incerti, potrebbe incidere sull’intera fase a gironi degli Europei.

La situazione resta monitorata costantemente in vista dell’inizio della competizione. La presenza o meno di Bonmatí sarà determinante per le ambizioni della Spagna nel torneo continentale.

