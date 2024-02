Sport in lutto, calciatore muore folgorato da un fulmine – Dramma durante un’amichevole. Un calciatore è stato colpito da un fulmine, mentre era in campo. Prontamente soccorso, l’atleta è spirato in ospedale. Le immagini sono diventate virali, vista anche l’eccezionalità dell’evento. (continua a leggere dopo le foto)

Sport in lutto: calciatore muore folgorato da un fulmine

Lutto nel mondo dello sport: un calciatore è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in campo. L’atleta è morto agonizzante in ospedale. L’episodio è avvenuto in Indonesia, allo stadio Siliwangi nella città di Bandung (Giava). La scena, diventata virale, si è verificata sabato scorso durante una partita amichevole tra la squadra locale e quella di Subang, nella quale giocava la vittima. (continua a leggere dopo le foto)

Una scena drammatica: la testimonianza choc di chi era allo stadio

Per i compagni di squadra la scena è stata a dir poco drammatica: “Erano tutti sotto shock per aver visto il corpo del giocatore avvolto in una vampa improvvisa e poi crollare sul rettangolo verde tramortito da quella scarica di elettricità”, scrive “Fanpage”, che ha riportato la tragica notizia. La gara si stava giocando in condizioni meteo delicate: i parafulmini dell’impianto non hanno evitato che i fulmini finissero direttamente sul terreno di gioco, tant’è che una delle saette, come dicevamo, è stata fatale al giocatore 30enne, che è stato identificato come Septain Raharja. (continua a leggere dopo le foto)

“Non si è più alzato, è stato subito soccorso ed è arrivato un’ambulanza”, ha dichiarato uno dei compagni di squadra. Le condizioni del calciatore sono apparse sin da subito serie: l’atleta presentava ustioni gravi sulle gambe e in altre parti del corpo: “Le sue scarpe erano bruciate, la sua divisa era ridotta a brandelli. La pelle sembrava sciolta. Sul petto mostrava evidenti lesioni provocate dalla scarica elettrica che lo aveva trapassato”. Portato fuori dallo stadio, il calciatore è stato condotto in ospedale, dove è poi spirato.