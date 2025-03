Sopravvive per 7 ore dopo essere stato travolto da una valanga: l’incredibile storia

È notizia di oggi di un gruppo di sciatori italiani colpiti da una valanga in Svezia. Due di loro non ce l’hanno fatta. C’è chi invece è riuscito a sopravvivere dopo essere stato travolto da una valanga. Sarebbe rimasto per ben sette ore sotto la neve, ma per fortuna non è morto. La storia ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

Sopravvive dopo essere stato travolto da una valanga

Uno scialpinista è riuscito a sopravvivere dopo essere stato travolto da una valanga. Per ben sette ore è rimasto sotto alla neve, ma per fortuna non è morto. Lo strato di neve era spesso circa un metro e mezzo. La storia, raccontata dalla stampa locale, ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno ci avrebbe mai creduto e invece veramente è successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)