Sondaggi politici, il dato clamoroso è appena arrivato – I sondaggi politici più recenti attestano un risultato storico per Fratelli d’Italia, che raggiunge una quota di consensi pari al 30,4%. Il partito guidato da Giorgia Meloni consolida così il proprio primato, segnando una crescita costante che si conferma anche negli ultimi mesi. Questo incremento rafforza la posizione di FdI rispetto alle altre principali forze politiche.

Il Partito Democratico si attesta al 21,8%, registrando una lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il distacco tra Pd e Fratelli d’Italia si amplia, con quasi nove punti percentuali di differenza. Tale andamento è influenzato anche dal clima di attesa per le elezioni regionali in diverse regioni e dalle discussioni in corso sulla legge di bilancio.

Movimento 5 Stelle in flessione

Il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, scende al 12%, segnando una contrazione dello 0,2%. Le recenti difficoltà interne, tra cui le dimissioni di figure di rilievo come Chiara Appendino e Rocco Casalino, hanno avuto un impatto sul risultato. Anche Lega e Forza Italia evidenziano lievi cali, fermandosi rispettivamente all’8,4% e all’8,3%, entrambe con una diminuzione dello 0,1%.

