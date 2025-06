Home | Sondaggi politici, il dato è clamoroso: chi sorride e chi no

Sondaggi politici, il dato è clamoroso: chi sorride e chi no – I sondaggi politici recenti mostrano un calo di consensi per Fratelli d’Italia, che scende al 30,5%, perdendo mezzo punto rispetto al 13 maggio. Questo dato emerge dall’ultima analisi dell’Istituto Noto per Porta a Porta, aggiornata al 3 giugno. Di contro, il Partito democratico guadagna un punto, raggiungendo il 22,5%, riducendo il divario con il partito della premier Giorgia Meloni.

Il Movimento 5 Stelle mostra una lieve flessione, calando al 12,5%, mentre la Lega e Forza Italia mantengono il loro consenso rispettivamente al 9% e 8,5%, segnalando una fase di stabilità nella coalizione di centrodestra. Tra i partiti minori, l’Alleanza Verdi e Sinistra subisce un decremento dello 0,5%, scendendo al 6%. Azione cresce dello stesso ammontare, attestandosi al 3,5%, mentre Italia Viva sale al 2,5%, rimanendo tuttavia sotto la soglia necessaria per l’accesso parlamentare. Stabili le percentuali di +Europa e Noi Moderati entrambe ferme all’1,5%.

Analizzando le coalizioni, il centrodestra subisce una leggera diminuzione, scendendo al 49,5%. Al contrario, il centrosinistra avanza al 30%. Considerando l’ipotesi di un campo largo che includa Pd, M5S, Verdi-Sinistra e altre forze affini, la somma potenziale dei consensi si attesterebbe al 48,5%, un incremento di un punto rispetto alla rilevazione precedente.

