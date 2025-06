Sondaggi politici, colpo di scena: il dato che spiazza tutti. Negli ultimi mesi, il panorama politico italiano sembrava avvolto in una coltre di immobilismo, con equilibri consolidati e movimenti minimi. Eppure, sotto la superficie, qualcosa inizia a vibrare. I nuovi dati emersi dall’ultima rilevazione realizzata da YouTrend per Sky Tg24 svelano segnali inattesi e dinamiche sottili che stanno lentamente ma inesorabilmente cambiando il volto della politica nazionale. Un elettorato apparentemente stabile si rivela invece pronto a rimescolare le carte in tavola. E c’è un dato in particolare che, più degli altri, ha lasciato molti osservatori a bocca aperta.

Sondaggi politici: l’ascesa inaspettata della Lega

In un momento di generale incertezza, riporta Business.it, è proprio la Lega di Matteo Salvini a sorprendere. Dopo un lungo periodo di stagnazione nei consensi, il partito torna a crescere, raggiungendo l’8,3% delle intenzioni di voto, con un incremento dello 0,6% rispetto a due mesi fa. Un piccolo ma significativo segnale di riconnessione con quella fetta di elettorato che sembrava essersi allontanata.

Questo risultato suggerisce un recupero di fiducia verso il leader leghista, che con la sua consueta verve mediatica e le battaglie su temi di sicurezza e autonomia regionale potrebbe aver intercettato i malumori legati all’instabilità internazionale e ai disagi interni. Un ritorno di fiamma che rafforza la posizione della Lega all’interno della coalizione di centrodestra.

Sondaggi politici: Alleanza Verdi Sinistra in crescita

Un altro protagonista sorprendente è Alleanza Verdi Sinistra (AVS), che conquista un +1,2%, salendo fino al 6,9%. La crescita del partito riflette la sempre maggiore attenzione che una parte dell’elettorato dedica alle tematiche ambientali e ai diritti sociali.

In un contesto globale segnato da emergenze climatiche e crisi umanitarie, il messaggio progressista di AVS sembra trovare terreno fertile, specie tra i giovani e tra i cittadini più sensibili ai temi della sostenibilità e della giustizia sociale. Un trend che potrebbe consolidarsi ulteriormente se le forze progressiste sapranno cavalcare l’onda verde che attraversa anche altri paesi europei.

