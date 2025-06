Sondaggi politici, sorpresa dai risultati: chi cresce tra i partiti – C’è un’Italia che osserva e riflette, anche quando non vota. Un’Italia che segue i dibattiti, ascolta i leader, soppesa le promesse e poi, silenziosamente, si schiera. A volte cambia idea, più spesso conferma. È da questa Italia, quella delle intenzioni di voto, che arrivano i numeri dell’ultima Supermedia YouTrend/AGI, una fotografia aggiornata dell’umore politico del Paese.

Supermedia YouTrend/AGI: Fratelli d’Italia cresce, il PD accorcia le distanze

Anche stavolta, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito, con un piccolo ma significativo incremento che sembra consolidare la sua posizione dominante nel panorama politico nazionale. Secondo l’ultima rilevazione, Fratelli d’Italia raggiunge il 30,2% dei consensi, segnando un aumento dello 0,2% rispetto alla precedente media settimanale. Un risultato che conferma la tenuta del partito di maggioranza, pur in un contesto politico in fermento e in parte scosso dall’esito del recente referendum su lavoro e cittadinanza, che ha visto il centrosinistra uscire sconfitto e senza quorum. Proprio in questo contesto di difficoltà, il Partito Democratico sorprende e registra un incremento di un punto percentuale, arrivando al 23%. Un risultato che accorcia la distanza con FdI e indica un segnale di vitalità del partito guidato da Elly Schlein, che aveva puntato molto sulla campagna referendaria. Malgrado la sconfitta, sembra esserci stata una ricompattazione dell’elettorato dem, forse attratto dalla chiarezza della posizione assunta dalla segretaria.

Movimento 5 Stelle in calo, il centrodestra soffre nei suoi rami più deboli

Chi invece perde terreno è il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,2% con una flessione dello 0,3%. Resta il terzo partito in Italia, ma la dinamica è in contrazione e il peso della leadership di Giuseppe Conte sembra non bastare per arginare l’erosione del consenso. Sul fronte del centrodestra, se Meloni festeggia, Tajani e Salvini fanno i conti con una lieve ma costante discesa. Forza Italia perde lo 0,1% e si attesta all’8,9%, mentre la Lega perde lo 0,3% e scivola all’8,4%. La distanza tra i due alleati si assottiglia ulteriormente, a meno di un punto percentuale. Un dettaglio che potrebbe diventare rilevante in vista delle trattative future dentro la coalizione.

