Sinner, arriva il sorteggio per gli US Open: con chi giocherà al primo turno

C’era grande attesa per il sorteggio degli US Open: dopo il malore accusato a Cincinnati, in molti si chiedevano in che condizioni fisiche si presenterà Jannik Sinner al via del torneo. L’altoatesino, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno, non è ancora al 100%, ma ha ricevuto un primo segnale favorevole dal tabellone.

Us Open 2025: tabellone, con chi gioca Sinner e dove vederlo



Il primo turno e i possibili accoppiamenti di Sinner, Paolini e gli altri italiani https://t.co/1YhT2M98zG — LaPresse (@LaPresse_news) August 21, 2025

Il debutto sarà contro il ceco Vít Kopřiva, numero 87 del ranking ATP: un ostacolo alla portata per il 24enne di Sesto Pusteria, che però dovrà trovare subito ritmo e sicurezza per evitare brutte sorprese. Sinner punta non solo a confermare il titolo, ma anche a scongiurare il sorpasso in classifica da parte di Carlos Alcaraz, collocato dall’altra parte del tabellone.

I due, ovviamente, potrebbero incontrarsi soltanto in finale. Il cammino dell’azzurro non sarà privo di insidie: al secondo turno potrebbe affrontare l’australiano Alexei Popyrin, mentre al terzo potrebbe esserci il canadese Alexander Shapovalov.

Non solo Sinner: anche Jasmine Paolini gioca per restare in alto, e non avrà un percorso semplice. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana è finita nella parte alta del tabellone, dove figura Aryna Sabalenka. Al debutto affronterà una tennista proveniente dalle qualificazioni, ma già al secondo turno potrebbe trovarsi di fronte la bielorussa Aljaksandra Sasnovič o la statunitense Iva Jovic.

