Come sta davvero Jannik Sinner? Le ultime notizie da New York

Come sta davvero Jannik Sinner? Il malore accusato nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme. In molti si sono chiesti se il numero uno azzurrosarebbe riuscito a recuperare in tempo per affrontare al meglio l’ultimo Slam della stagione.

Il forfait nelle ore successive e la necessità di qualche giorno di riposo avevano alimentato timori, soprattutto considerando la vicinanza degli Us Open. Oggi, però, arrivano segnali incoraggianti: il numero uno del ranking Atp è pronto a tornare in campo.

Jannik Sinner riparte da New York e mette nel mirino l’ultimo Slam dell’anno. Oggi, giovedì 21 agosto, l’altoatesino sosterrà due allenamenti: una prima sessione con Francisco Comesana alle 17 sul P1 Court (le 11 locali) e poi un secondo test alle 18 sull’Arthur Ashe Stadium. Un programma intenso per preparare al meglio gli Us Open, in attesa del sorteggio che definirà il tabellone.

Dopo il malore accusato a Cincinnati, Sinner aveva chiarito di aver bisogno soltanto di un paio di giorni di riposo. Nessun allarme, dunque, ma un percorso di recupero studiato nei dettagli per arrivare al massimo della condizione.

Per ritrovare il ritmo gara, l’azzurro ha deciso di rinunciare al doppio misto degli Us Open con Katarina Siniakova, preferendo concentrarsi unicamente sul singolare. Le due sessioni odierne, morbide ma mirate, serviranno a riprendere confidenza con il campo in vista dell’esordio a Flushing Meadows.

