Sinner, la rivelazione di Anna Falchi gela tutti dalla Balivo – Non tutti, in Italia, fanno il tifo per Jannik Sinner, numero 2 al mondo e astro nascente del tennis azzurro. C’è infatti chi, tra lui e Carlos Alcaraz, preferisce apertamente lo spagnolo. Una scelta che, a volte, nasce da una certa antipatia per l’altoatesino, fresco finalista agli Us Open e superato in classifica proprio dal talento di Murcia. Altri, invece, scelgono Alcaraz per una ragione più semplice: la simpatia. È il caso di Anna Falchi, che ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha raccontato con disarmante sincerità la sua passione sportiva (e non solo) per il 22enne fenomeno del tennis mondiale.

Anna Falchi ha ripercorso un episodio che l’ha coinvolta mesi fa, quando aveva commentato la mancata partecipazione di Sinner al Festival di Sanremo. «Si parlava del fatto che non fosse salito sul palco dopo le sue vittorie e io incautamente, da ignorante di questo sport, dissi che poteva fare un salto a Sanremo. Non l’avessi mai detto!», ha ricordato l’attrice. Le sue parole, accolte come una leggerezza, le valsero una vera e propria shitstorm. «Ho avuto una valanga di critiche, mi sono dovuta scusare. Non conoscevo i suoi impegni e ho capito che Sinner è una persona che ha bisogno di concentrazione. Ognuno decide cosa è meglio per sé», ha spiegato. Una riflessione che oggi le consente di guardare con più rispetto alla riservatezza e al rigore del campione azzurro.

Anna Falchi, la preferenza per Alcaraz

Detto ciò, Anna Falchi non ha nascosto di avere una predilezione ben precisa: «Comunque io tifo Alcaraz per un fatto di simpatia. Mi piace fisicamente. Mi sono sempre piaciuti gli uomini mediterranei». Una confessione senza troppi giri di parole che ha strappato sorrisi e applausi in studio. Per lei, dunque, il tennista spagnolo non è solo un fenomeno con la racchetta, ma anche un volto che incarna un certo ideale di fascino.

