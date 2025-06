Sinner torna a parlare dopo Parigi: “Potrei pensare ai match point sprecati, invece…”

Jannik Sinner torna a parlare per la prima volta dopo la finale del Roland Garros persa contro Alcaraz, e mette subito le cose in chiaro: “Sul rosso non ho mai giocato così bene“. Nella giornata che precede il torneo di Halle, dove difende il titolo, il numero uno italiano ha raccontato come ha affrontato la delusione di Parigi.

“Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari, divertendomi con cose semplici come giocare a ping pong“, ha confidato Sinner. “Per me è fondamentale ritagliarmi del tempo per vivere la normalità. Ho la fortuna di avere accanto persone che mi vogliono davvero bene“.

Il tennista altoatesino ha sottolineato quanto sia importante affrontare con lo spirito giusto anche i momenti difficili: “Tutto dipende da come uno reagisce e da cosa vuole vedere”. Sì, perché l’epilogo della finale Slam di Parigi, dove è stato a mezzo passo dalla vittoria, fa ancora male anche ai tifosi: Ma Jannik ha una capacità di reazione straordinaria.

“Potrei pensare ai match point persi“, sottolinea il nostro numero uno, “ma preferisco concentrarmi sulla qualità del mio gioco: Mentalmente sono stato presente per cinque ore e mezzo, su questa superficie non ero mai stato così solido. Questo mi dà fiducia”.

Ad Halle, Sinner debutterà in singolare probabilmente martedì, mentre già domani sarà in campo nel doppio insieme all’amico Lorenzo Sonego, compagno di battaglie nella storica Davis 2023. Obiettivo: voltare pagina, ritrovare il sorriso e riprendere subito la serie di successi: c’è Wimbledon da conquistare, e sarebbe un’impresa mai riuscita a un tennista italiano.

