Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, torna a far parlare di sé dopo la finale persa al Roland Garros. Il tennista altoatesino punto dritto all’ATP 500 di Halle, dove l’azzurro punta a consolidare la sua supremazia sulla superficie erbosa, proseguendo il ciclo vincente inaugurato nella passata edizione.

Riflessioni post-Roland Garros

Dopo la sconfitta subita da Alcaraz nella maratona parigina, Sinner ha dichiarato di non avere mai giocato così bene sulla terra. Ha definito la partita “incredibile e di altissimo livello”, sottolineando il valore dell’impegno mentale mantenuto per oltre cinque ore e mezza, senza rimpianti né recriminazioni.

Una volta tornato a casa per una breve pausa, ha recuperato energie in modo semplice e familiare: tra una grigliata in compagnia di amici e qualche sfida a ping-pong, ha messo a punto una strategia di recupero che fa leva sulla normalità, fattore psicologico fondamentale dopo la pressione di uno Slam. Sinner ha dichiarato che nel bilancio finale di una competizione del genere i match point falliti contano, ma ciò che resta davvero è la prestazione, la consapevolezza di aver toccato un livello mai raggiunto prima sulla terra battuta. Ha evidenziato come, nel corso di quella maratona sportiva, la sua mentalità sia stata salda, non si è lasciato scoraggiare e ha continuato a darsi da fare fino all’ultimo colpo.

Prossima tappa: Halle

L’azione riparte dalla Germania: il torneo di Halle, in programma dal 16 al 22 giugno, segna il passaggio alla stagione sull’erba e rappresenta per Sinner un banco di prova fondamentale in vista di Wimbledon. Sarà testa di serie numero 1 e dovrà difendere il titolo conquistato dodici mesi prima, quando superò Hubert Hurkacz nettamente in finale.

Il quadro del tabellone di Halle:

Primo turno : affronta un giocatore proveniente dalle qualificazioni .

: affronta un giocatore proveniente dalle . Ottavi : possibile confronto con Alexander Bublik o Alexandre Muller – proprio Bublik, battuto da Sinner a Parigi, è tra i candidati preferiti.

: possibile confronto con o – proprio Bublik, battuto da Sinner a Parigi, è tra i candidati preferiti. Quarti : in lizza ci sono giocatori del calibro di Tomas Machac , Hubert Hurkacz (vincitore dell’ultima edizione di Halle) e Miomir Kecmanovic ; su queste sfide Sinner ha un bilancio favorevole.

: in lizza ci sono giocatori del calibro di , (vincitore dell’ultima edizione di Halle) e ; su queste sfide Sinner ha un bilancio favorevole. Semifinali : potenziali protagonisti sono Andrey Rublev , Karen Khachanov o Felix Auger-Aliassime .

: potenziali protagonisti sono , o . Finale: gli avversari possibili includono big come Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Francisco Cerundolo o Stefanos Tsitsipas.

Con il tabellone di Halle ormai ufficiale, l’obiettivo di Sinner è chiaro: capitalizzare l’esperienza fatta sulla terra, trasformandola in un biglietto da visita solido per il grande appuntamento sull’erba londinese. Il passaggio da una superficie all’altra richiede adattamento tecnico e psicofisico, ma per un tennista di alto livello come lui la sfida è una leva motivazionale in più.

Leggi anche