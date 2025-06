Ranking Atp, Sinner perde ma guadagna punti su Alcaraz: com’è possibile

Jannik Sinner nonostante la sconfitta in finale al Roland Garros 2025 resta saldamente in vetta alla classifica ATP. L’italiano, classe 2001 e numero 1 mondiale, è stato superato in un’incredibile battaglia dal numero 2, Carlos Alcaraz, ma il risultato finale non ha modificato la sua posizione in cima ai ranking: i punti raccolti raggiungono quota 10.880, mentre lo spagnolo resta secondo con 8.850, incalzato a 2.030 punti di distanza.

Ranking Atp, come cambia dopo la finale del Roland Garros

Arrivato a Parigi con l’intento di migliorare la semifinale dell’anno precedente, Sinner ha centrato la finale, rafforzando il suo primato. In precedenza distava 1.530 punti da Alcaraz, e l’approdo all’ultimo atto ha ampliato questo margine, confermandolo leader fino quanto meno a metà luglio, ovvero subito dopo Wimbledon.

Il fuoriclasse spagnolo difendeva il titolo conquistato l’anno prima. Pur rimasto secondo in classifica, con i suoi 8.850 punti resta a 2.030 lunghezze da Sinner: distacco che, fisicamente, non gli permette di sopravanzare l’italiano prima di luglio.

Cosa accadrà dopo Wimbledon

Sinner difenderà a giugno i punti conquistati lo scorso anno: 500 spettano da Halle e 400 da Wimbledon. Alcaraz, invece, avrà in gioco 50 punti del Queen’s e i 2.000 conquistati a Wimbledon 2024.

Se Sinner non ottiene punti sull’erba , terminerà Wimbledon con circa 9.990 punti, restando sopra Alcaraz.

, terminerà Wimbledon con circa 9.990 punti, restando sopra Alcaraz. Se Alcaraz brillasse sull’erba, potrebbe accumulare in totale fino a 9.550 punti, ma resterebbe comunque sotto il primato del tennista italiano.

La classifica aggiornata dopo il Roland Garros sarà valida fino a lunedì 14 luglio 2025, ovvero dopo la finale di Wimbledon. Se Sinner manterrà la posizione di n. 1 per una settimana in più (58 settimane totali), supererà l’ex campione Jim Courier nella classifica dei domini più longevi.

