Sinner Masters Monte Carlo, esordio sul velluto per il campione altoatesino. Jannik Sinner è una forza inarrestabile. Questa è stata la narrazione della stagione fino ad ora, con 3 titoli e una sola sconfitta sul cemento (22-1); lo stesso si è ripetuto anche sul campo di terra rossa al Masters 1000 in corso a Monte Carlo. Lo ha appreso a proprie spese l’americano Sebastian Korda, che due anni fa ha eliminato al primo turno il fresco vincitore di Miami, Carlos Alcaraz; e quest’anno ha subito una sconfitta al primo turno dopo una partita intensa contro Davidovich Fokina. Ma Sinner, questo Sinner, è su un altro livello.

Jannik ha letteralmente dominato l’incontro, come evidenziato dal punteggio e dal tempo: 6-1 6-2 in soli 75 minuti, con 5 break al servizio dell’americano e un rapporto vincite/errori non forzati di 17/9. Il vero match, se così si può chiamare, è stato solo nei primi due game. Quindici minuti, due lunghi game decisi ai vantaggi, entrambi vinti da Sinner. Questa è stata l’iniziale fotografia dell’incontro, dopo la quale Korda ha continuato a lottare senza riuscire a trovare una tattica efficace per mettere in difficoltà Sinner.