Sinner incorona Musetti: “Fantastico, sono il suo primo tifoso. E il nostro tennis…”

Ci sono stima e complicità fra Sinner e Musetti. Dopo aver superato Rublev agli ottavi del Roland Garros, il numero uno si è presentato in conferenza stampa con un grande sorriso e un orgoglio che non si limita ai risultati individuali. perché ormai è diventato “nazionale”. Per questo Jannik ha voluto sottolineare il momento d’oro del tennis italiano. Grazie a molti giocatori, ma soprattutto le punte di diamante.

“È molto bello far parte di questo pezzo di storia. Credo che l’Italia si meriti dei giocatori fortissimi come quelli che abbiamo adesso. Non c’è più da nascondersi“, ha detto Sinner davanti ai cronisti. Con perfetto tempismo, perché la terra rossa di Parigi si colora in modo sempre più intenso di verde e di bianco: un tricolore vincente, entusiasmante.

non è stata una conferenza autocentrata quella del numero uno: Sinner, infatti, ha voluto sottolineare soprattutto il valore di Lorenzo Musetti, il compagno di Coppa Davis che ha conquistato la semifinale e affronterà il solito Alcaraz. “Attualmente è numero sette al mondo, il prossimo passo per lui saranno i primi cinque. Io sono il suo primo tifoso, mi piace tantissimo il suo gioco”.

“Ieri ho guardato la sua partita”, ha detto Sinner. “Ha giocato un tennis incredibile, totalmente diverso dal mio. Forse è anche più bello da vedere rispetto al mio. È bellissimo per il tennis italiano”. Un’ammirazione sincera, quella di Sinner, che conferma la qualità e l’umanità della nuova generazione azzurra.

Quando gli è stata suggerita l’idea di una possibile finale Musetti-Sinner a Parigi, il campione ha sorriso ma anche mantenuto i piedi per terra: “Andiamoci piano, ragazzi. Qui può succedere di tutto, le cose cambiano in un attimo. Intanto siamo contenti di avere due italiani che vanno avanti. Quindi, tutti a tifare per Lorenzo, e poi a tifare per me. E stiamo a vedere”.

