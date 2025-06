Sinner ai quarti di finale del Roland Garros: giocherà con il “ribelle del tennis”

Jannik Sinner avanza con successo ai quarti di finale del Roland Garros, dove affronterà Alexander Bublik, un avversario noto per il suo stile di gioco non convenzionale e per il suo carattere istrionico. Il match è programmato per il 4 giugno, con l’orario ancora da stabilire. E si prospetta un grande spettacolo fra due tennisti molto diversi fra loro.

Sinner-Bublik al Roland Garros, quando si gioca e a che ora https://t.co/1jM0kPP0uc — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 3, 2025

Alexander Bublik, nato il 17 giugno 1997 a Gatchina, Russia, rappresenta il Kazakhstan (sua patria tennistica adottiva) dal 2016. Sin da giovane, ha dimostrato di essere un tennista fuori dagli schemi, grazie anche all’influenza del padre-allenatore. Bublik si distingue per un approccio mentale e uno stile di gioco a dir poco particolari.

Con un’altezza di 1,96 metri e un rovescio bimane, Bublik si è fatto notare per i colpi spettacolari e le soluzioni imprevedibili. A volte gli piace sorprendere con il servizio dal basso. A Parigi ha superato a sorpresa avversari più quotati come Alex De Minaur e Jack Draper, è ora il primo kazako ad aver raggiunto i quarti di finale del Roland Garros in singolare maschile.

Il miglior ranking ATP di Bublik è stato il 17º posto, raggiunto il 6 maggio 2024. Attualmente, è 62º nel ranking mondiale. Ha vinto 4 titoli ATP in singolare su un totale di 11 finali, incluso l’ATP 500 di Halle nel 2023. In doppio, ha raggiunto la finale del Roland Garros nel 2021 con Andrej Golubev, perdendo contro Herbert e Mahut.

Nei confronti diretti, Sinner è in netto vantaggio su Bublik. Il loro ultimo incontro è stato al Masters 1000 di Cincinnati nel 2024, dove Sinner ha prevalso in tre set: 4-6, 7-5, 6-4. Dopo una vittoria a Miami, Bublik ha detto a Sinner una frase memorabile: “Tu non sei umano“.

Bublik è noto non solo per il suo talento, ma anche per essere una figura controversa. Ha dichiarato di aver ritrovato la motivazione dopo un viaggio a Las Vegas, e di aver scelto di vivere bene piuttosto che vincere a tutti i costi. “Meglio vivere bene che vincere tutto”, la sua filosofia.

La sua carriera è stata segnata anche da episodi controversi. Agli US Open 2023, dopo una sconfitta contro Dominic Thiem, ha insultato l’avversario con una frase offensiva: “Sono stanco di rigenerare carriere a persone disabili”. Questa frase ha scatenato dure reazioni anche da parte di altri tennisti, tra cui Nick Kyrgios.

Jannik Sinner, dal canto suo, rappresenta la stabilità e la costanza. È da 52 settimane al primo posto nel ranking mondiale, un traguardo raggiunto da pochi leader del ranking in occasione della prima leadership. Il match metterà dunque di fronte due stili di gioco opposti: la disciplina di Sinner contro la creatività di Bublik: una sfida avvincente sulla terra rossa di Parigi.

Leggi anche: