Roland Garros, Musetti ingaggia una battaglia epica con Rune e vola ai quarti di finale

Roland Garros, Lorenzo Musetti ha offerto una prestazione spettacolare sulla terra rossa di Parigi, conquistando il pubblico del Campo Centrale con una serie di colpi magistrali. Dopo una battaglia durata tre ore, Musetti ha superato Holger Rune con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-1, guadagnandosi un posto nei quarti di finale del Roland Garros.

Lights Out Lorenzo 💡🇮🇹



Musetti records a maiden Top 10 victory at Grand Slam level as he defeats Rune!#RolandGarros pic.twitter.com/RxSCQt1Akf