Sinner incanta la Cina: la magia che ha stregato il pubblico (VIDEO)

Jannik Sinner ha ultimato i preparativi per il torneo di Pechino, dove debutterà giovedì o venerdì da testa di serie numero uno. Il tennista italiano ha già iniziato a lavorare sui campi in cemento del China Open, affiancato dal suo team che ora comprende anche il nuovo fisioterapista Alejandro Resnicoff.

L’umore di Sinner è apparso molto buono, come hanno mostrato i video degli ultimi allenamenti, con un clima sereno e concentrato in vista dell’esordio. Il quattro volte vincitore Slam ha mantenuto la consueta intensità, ma ha anche deciso di concedersi un momento di spettacolo con i tifosi presenti sugli spalti, strappando applausi e sorrisi.

Nel corso di un esercizio sugli smash, Sinner ha sorpreso tutti con un numero inatteso. Invece di aiutarsi con la mano sinistra “indicando” la pallina, il campione italiano se l’è portata vicino alla tasca del pantaloncino. Quando si è trattato di colpire, ha aperto la tasca e ha fatto entrare la sfera al suo interno con una mossa da vero showman.

Sinner, pubblico entusiasta per la sua “magia”

Il “canestro” è riuscito perfettamente e ha scatenato un’ovazione del pubblico, divertito dal “trick” del numero uno azzurro. Un gesto che i giocatori talvolta provano solo in allenamento, lontani dalla pressione del match, ma che ha messo in evidenza la leggerezza e la confidenza con cui Sinner sta vivendo questo momento della stagione.

Divertente anche la reazione di Sinner dopo il suo colpo a effetto: il tennista ha scambiato un sorriso con il suo team e poi ha esultato stringendo la racchetta, muovendone la testa su e giù come fa nei punti più importanti delle partite. Un modo semplice e simpatico per ricambiare l’affetto del pubblico arrivato ad assistere alla sua seduta di allenamento.

