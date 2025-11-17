Sinner è già tra le leggende del tennis: la sua percentuale di vittorie è storica, Djokovic superato

Con il successo su Carlos Alcaraz per 7-6(4) 7-5 nell’ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2025, Jannik Sinner ha confermato il suo straordinario stato di forma, conquistando il secondo titolo consecutivo a Torino e lasciando il segno nella storia del tennis.

Dopo aver sconfitto Alcaraz alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner ha festeggiato con il suo team. Nel video la squadra celebra la vittoria con l'azzurro, visibilmente emozionato. La festa è continuata anche verso l'hotel, dove Sinner ha incontrato i fan che lo acclamavano.… pic.twitter.com/7nqJs5gDsf