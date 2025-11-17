Sinner è già tra le leggende del tennis: la sua percentuale di vittorie è storica, Djokovic superato

Con il successo su Carlos Alcaraz per 7-6(4) 7-5 nell’ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2025, Jannik Sinner ha confermato il suo straordinario stato di forma, conquistando il secondo titolo consecutivo a Torino e lasciando il segno nella storia del tennis.
Dopo aver sconfitto Alcaraz alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner ha festeggiato con il suo team. Nel video la squadra celebra la vittoria con l'azzurro, visibilmente emozionato. La festa è continuata anche verso l'hotel, dove Sinner ha incontrato i fan che lo acclamavano.… pic.twitter.com/7nqJs5gDsf— Repubblica (@repubblica) November 17, 2025
Il numero due del mondo ha raggiunto la 31ª vittoria di fila sul cemento indoor, una striscia che gli vale la quinta posizione tra le più lunghe dell’Era Open su questa superficie. L’ultimo ko risaliva alla finale delle Atp Finals 2023, persa contro Novak Djokovic, un dettaglio che rende ancora più impressionante la sua serie attuale.
Sinner ha raggiunto una percentuale di vittorie del 91,6% dall’inizio del 2024, con 131 successi e 12 sconfitte, entrando in un ristretto gruppo di leggende capaci di mantenere oltre il 91% di vittorie in un biennio.
Nella classifica storica, davanti a lui rimangono Roger Federer (95,1%), Jimmy Connors (94%), Bjorn Borg (92,8%), John McEnroe (92,7%) e Ivan Lendl (92,4%), mentre Novak Djokovic, con il 91,1% tra il 2014 e il 2015, resta ora alle spalle dell’azzurro.
Con questi numeri, Jannik Sinner conferma non solo il suo talento, ma anche una costanza e una capacità di rendimento che lo pongono già tra le figure più influenti del tennis contemporaneo.