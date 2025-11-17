Home | Sinner e Alcaraz, le strade si dividono… fino alla Corea

Dopo le Atp Finals, le strade dei due duellanti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si separano: il numero 1 del mondo si prepara a giocare la Coppa Davis con la Spagna, mentre l’azzurro si prende una pausa dopo una stagione intensa e travagliata.

Sinner e Alcaraz due alieni



Un tennis mai visto!! https://t.co/E6b7f3o19l — Magilu (@guerrini193) November 17, 2025

Carlos è partito da Torino in direzione Bologna, dove sarà la stella più brillante della Final 8 di Coppa Davis. Giovedì debutterà con la Spagna nei quarti contro la Repubblica Ceca, anche se la sua presenza dall’inizio non è certa a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra accusato durante la finale.

L’obiettivo dello spagnolo è chiudere il 2025 conquistando per la prima volta la Davis, dopo l’eliminazione precoce dello scorso anno a Malaga contro l’Olanda. Ma le sue condizioni fisiche lasciano tutto sul sospeso.

Per Sinner, invece, la stagione si chiude con la finale di Torino, l’ultima di un’annata in cui ha giocato 12 tornei e disputato 64 partite, nonostante la sospensione per il caso Clostebol. Due Slam vinti, due persi in finale, un Master 1000, due 500 e ora le Finals: un cammino impressionante.

Il coach Darren Cahill spiega la scelta di saltare la Davis: “Quando suggeriamo a Jannik di prendersi quella settimana libera, otteniamo due settimane per recuperarlo, allenarlo e renderlo un giocatore migliore. Vogliamo assicurarci che raggiunga il suo apice tra i 28 e i 32 anni“.

Sinner trascorrerà le prossime settimane tra la sua residenza di Montecarlo e la casa dei genitori a Sesto, ricongiungendosi con la fidanzata Laila Hasanovic, prima di partire ai primi di dicembre per Dubai, sede della preparazione invernale. (continua dopo la foto)

Alcaraz, se arriverà in finale a Bologna, resterà in città fino a domenica. Poi tornerà a Murcia, ma solo per poco: il 7 dicembre giocherà un’esibizione nel New Jersey contro Tiafoe, il giorno dopo a Miami contro Fonseca. Successivamente si allenerà a casa per 25 giorni, prima di partire il 7 gennaio per Seul, dove il 10 è prevista la sfida amichevole contro Sinner.

Dalla Corea del Sud, entrambi raggiungeranno Melbourne per l’apertura del primo Slam della stagione. Lo spagnolo parteciperà anche al Million Dollar 1 Point Slam, torneo di esibizione con professionisti contro dilettanti e un montepremi di 1 milione di dollari australiani; Sinner potrebbe unirsi a lui per questa esperienza.

Leggi anche: