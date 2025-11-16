Quanto guadagna Jannik Sinner se vince le ATP Finals 2025? Montepremi record e cifre da capogiro

La stagione del tennis si chiude con l’epilogo più atteso: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena di Torino. Uno spettacolo che promette intensità, talento e tensione agonistica ai massimi livelli. In palio non ci sono soltanto il prestigioso trofeo e 1.500 punti ATP, ma anche un montepremi senza precedenti nella storia del torneo.

Montepremi 2025: cifre mai viste nel circuito

L’edizione 2025 delle Finals — escludendo le esibizioni extra calendario — si conferma il torneo ufficiale più remunerativo dell’intero anno, con un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari.

Un livello di premi che supera tutti gli altri appuntamenti del circuito, rendendo la finale di Torino uno degli eventi più ricchi dello sport mondiale.

Quanto incassa Sinner in caso di vittoria?

Sia Sinner che Alcaraz arrivano alla finale da imbattuti, condizione che permette al vincitore di portare a casa il massimo possibile.

Se Sinner dovesse vincere la finale:

guadagnerebbe 5,07 milioni di dollari, equivalenti a circa 4,4 milioni di euro.

Si tratterebbe del premio più alto mai incassato dall’azzurro in un singolo torneo.

Per confronto, nel 2024 Sinner vinse le Finals senza perdere una partita e incassò 4,88 milioni di dollari, frutto di un percorso perfetto con 5 vittorie su 5.

Il premio del finalista perdente

Chi invece dovesse uscire sconfitto dalla finale — Sinner o Alcaraz — riceverà comunque un assegno di grande valore:

2,374 milioni di dollari, pari a poco più di 2 milioni di euro.

Una cifra che conferma l’importanza economica e sportiva dell’evento torinese.

Una finale che vale una stagione

La sfida tra Sinner e Alcaraz non è soltanto la partita dell’anno: è un duello che intreccia talento, ambizione e un montepremi che certifica la grandezza del torneo. Il titolo più prestigioso della stagione ATP passa da Torino, e il conto in banca del vincitore ne uscirà profondamente arricchito.

