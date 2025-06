Sinner dopo il Ko si sfoga con i fan: “Ora ho bisogno altro”. Cosa succede

Non sempre si può conquistare la vittoria, nemmeno per chi è al vertice del mondo del tennis. Ieri lo ha sperimentato Jannik Sinner: ad Halle l’azzurro ha subito una sconfitta inattesa sconfitta per mano di Alexander Bublik, attualmente al numero 45 del ranking ATP, che lo ha fermato al secondo turno del torneo tedesco sull’erba.

Jannik Sinner: "Non è stato facile dopo quello che è successo al Roland Garros".

Le ulteriori considerazioni dell'altoatesino dopo la sconfitta ad Hallehttps://t.co/pRPLvZuNGp#JannikSinner #JannikSinner #rolandgarros #AlexanderBublik pic.twitter.com/C16qfSlIe1 — Tennis World Italia (@TennisWorldit) June 20, 2025

La partita, che si è conclusa in tre set, rappresenta un momento di arresto per l’altoatesino in una stagione fino ad ora brillante, dopo il ritorno dalla squalifica. Infatti, dal torneo di Bercy 2023, Jannik non era mai stato eliminato prima dei quarti di finale in un torneo del circuito maggiore. Questo dettaglio, a certi livelli, non passa inosservato.

Con la sua solita chiarezza, Sinner ha scelto i social media per esprimere le sue emozioni a caldo dopo la sconfitta. “Non tutti i giorni vanno come vorresti e questo è parte del gioco. Grazie al torneo di Halle e a tutti i miei fan per il supporto. Complimenti a Bublik“, ha scritto su Instagram, riconoscendo i meriti del kazako e ringraziando coloro che lo hanno sostenuto anche in questa occasione.

Nessun dramma, però. Dopo Halle, il pensiero è già rivolto a Wimbledon: e Jannik ha chiarito di cosa ha bisogno, anche se forse non è ciò che ci si aspettava. “Mi prendo alcuni giorni di riposo prima di Wimbledon, una settimana per rilassarmi e prepararmi. Ci vediamo presto”.

Poche parole, ma incisive: Jannik è consapevole che questo incidente di percorso non intacca quanto costruito negli ultimi mesi. Wimbledon rimane uno dei principali obiettivi stagionali, insieme alla corsa per mantenere la vetta del ranking e presentarsi al meglio per i prossimi impegni sul cemento americano.

Dopo la partita, Sinner ha rilasciato un commento anche ai microfoni tedeschi: “Bublik è un avversario temibile, specialmente sull’erba. Ho tentato di apportare delle modifiche, ma non è stato sufficiente. Ci sono giornate in cui non riesci a individuare le soluzioni. Fa parte del percorso”.

A chi gli chiedeva se questa sconfitta possa influenzarlo, Jannik ha risposto con il suo solito sorriso: “So come reagire a una sconfitta. Riposo, lavoro e concentrazione per Londra. Ci vediamo a Wimbledon“. L’appuntamento, quindi, è tra dieci giorni sull’erba più famosa del mondo: dove per Sinner sarà nuovamente il momento di alzare il livello.

Leggi anche: