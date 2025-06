Sinner, perché ha perso contro Bublik: le 4 ragioni che spiegano il KO

Il pubblico tedesco di Halle si aspettava di vedere un Jannik Sinner in rampa di lancio sull’erba, a pochi giorni da Wimbledon. E invece, il match degli ottavi di finale contro Alexander Bublik ha svelato fragilità inattese, trasformandosi in una sconfitta che accende interrogativi e riflessioni. Dopo un primo set convincente, l’azzurro ha perso progressivamente ritmo e fiducia, mentre il kazako, imprevedibile e ispirato, ha saputo approfittarne con abilità. Ma i motivi di questo ko sono molteplici, intrecciando aspetti tecnici, fisici e mentali che pesano in questa fase della stagione.

L’erba: la superficie che sfida il gioco di Sinner

L’erba è ancora un territorio di sperimentazione per Sinner. Il suo tennis, basato su schemi lineari e grande costruzione, fatica ad adattarsi a un campo che invece premia rapidità e variazioni. Dopo la finale parigina, l’azzurro ha affrontato qui la sua seconda uscita stagionale sul verde. Come analizza Il Messaggero, “i piedi spesso in ritardo, le risposte poco ficcanti e qualche indecisione sulle discese a rete” sono segnali chiari di un adattamento non ancora compiuto. Non a caso, Wimbledon è l’unico Slam in cui Sinner non ha ancora raggiunto la finale — semifinale nel 2023 persa contro Djokovic — a conferma che su questa superficie il margine di crescita resta ampio.

Il servizio: un fondamentale da rafforzare in vista di Wimbledon

Nei momenti decisivi, il servizio di Sinner ha mostrato cedimenti che hanno pesato sull’andamento del match. Dopo un primo set quasi perfetto, con l’88% di punti vinti con la prima, i numeri sono crollati: appena il 40% con la seconda nel secondo parziale e un modesto 68% con la prima nel terzo. Su un campo veloce come l’erba, dove la battuta ha un peso cruciale, queste flessioni si pagano caro. Non è un problema nuovo: anche nella finale del Roland Garros contro Alcaraz, la difficoltà a mantenere incisività al servizio si era già notata. Lavorare su questo fondamentale sarà determinante per affrontare al meglio Wimbledon, dove la pressione sul turno di battuta è ancora maggiore.

