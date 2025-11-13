Sinner domina Torino: anche Zverev si inchina all’azzurro

Jannik Sinner continua a comandare alle ATP Finals, e lo fa con la precisione di un chirurgo. L’azzurro liquida Zverev con un netto 6-4 6-3 in un’ora e 37 minuti, conquistando la quinta vittoria consecutiva sul tedesco. Con questo successo, Sinner è già qualificato per le semifinali, con la certezza del primo posto nel gruppo Borg.

Da "San Sinner" a "Sindaco di Torino", Jannik-mania alle Atp Finals. In tribuna spunta una volpe https://t.co/0SmNLi8Lkc — Adnkronos (@Adnkronos) November 13, 2025

Dopo due giornate, la situazione è definita: Sinner guida con 2 vittorie su 2, davanti ad Auger-Aliassime e Zverev (una vinta e una persa) e a Shelton, fermo a 0-2. L’ultimo turno, in programma venerdì, metterà di fronte il canadese e il tedesco, entrambi sconfitti da Jannik.

Anche in caso di arrivo a pari vittorie, conterà lo scontro diretto, e l’azzurro resterà comunque davanti. Bottino pieno, dunque, per il detentore del titolo, che conferma una continuità impressionante e un tennis che da tempo ha raggiunto un livello assoluto.

L’inizio non è stato privo di rischi. Sinner ha dovuto annullare due palle break già nel primo game con due ace, poi ha gestito con freddezza fino al 5-4, quando ha strappato la battuta a Zverev chiudendo il set con una splendida volée di dritto. Nel secondo parziale, il tedesco ha avuto un’altra grande occasione sull’1-1, ma l’altoatesino ha cancellato tre palle break consecutive con altrettanti servizi vincenti.

Poco dopo, sul 3-2, Jannik ha piazzato il colpo decisivo con un drop-shot millimetrico, indirizzando il match. Numeri da manuale: 12 ace, zero doppi falli, 71% di prime palle, 83% di punti vinti con la prima e sette palle break su sette salvate. Il tutto con lucidità chirurgica e la sicurezza di chi calcola perfettamente i propri tempi e sa quando colpire.

“Partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti”, ha commentato Sinner sul campo tra i cori “Sinner, Sinner… olé olé olé!”. Poi, con il sorriso: “Io e Zverev ci conosciamo bene, ha giocato un’ottima partita da fondo, per fortuna mi è bastato un break per set”.

“Non è stato forse il livello di Lorenzo“, ha detto ridendo, fra gli applausi del pubblico. “Faccio tanto lavoro, è importante la fiducia: ultimamente ho giocato tanto e nei punti importanti mi sento meglio. Grazie mille a tutti, il pubblico è stato fantastico”.

Leggi anche: