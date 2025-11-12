ATP Finals, Aliassime rimonta Shelton: Sinner a una vittoria dalla semifinale

Dal rischio ritiro alla rimonta: Felix Auger Aliassime riaccende le Atp Finals e riapre i giochi nel gruppo di Jannik Sinner, che ora si trova a una sola vittoria dalla semifinale. Il canadese, sostenuto dal pubblico torinese, ha battuto Ben Shelton in tre set combattuti (4-6, 7-6, 7-5) dopo oltre due ore e venti di gioco, in una partita densa di colpi di scena e momenti di pura tensione.

Auger Aliassime rimonta Shelton alle ATP Finals: tiene vive le speranze di qualificazione https://t.co/MA1laJtgfZ pic.twitter.com/8ZCJ1I8PnE — Oggi Sport Notizie (@OggiSportNotiz2) November 12, 2025

Shelton era partito fortissimo, piazzando un servizio da record a 235 km/h e portandosi sul 5-2 nel primo set, poi chiuso 6-4. Ma la partita è girata nel secondo parziale, durante un tiebreak caotico: l’americano è scivolato a terra, ha iniziato a zoppicare e da lì il suo servizio ha perso efficacia. Auger Aliassime ne ha approfittato, rimontando e chiudendo il set per 9-7.

Nel terzo parziale, la sensazione era chiara: il canadese aveva ritrovato energia, mentre Shelton era in calo fisico e mentale. Ha annullato due match point, ma alla fine ha dovuto cedere 7-5.

Le statistiche raccontano bene la superiorità del canadese: 80% di prime palle contro il 69% dell’americano, 103 punti vinti totali contro 94, solo un doppio fallo e 9 ace messi a segno. Shelton, più falloso, ha pagato caro le tre palle break non sfruttate.

Il successo rilancia Aliassime, che solo pochi giorni fa sembrava vicino al ritiro dopo l’infortunio nel match con Sinner. Ora è pienamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, ma il destino del gruppo è tutto nelle mani del tennista azzurro: se Sinner batterà Zverev, sarà tra i primi quattro del torneo.

Leggi anche: