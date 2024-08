Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter campione d’Italia in carica, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset alla vigilia del debutto in campionato sabato 17 agosto alle 18:30 a Marassi contro il Genoa. Il mister nerazzurro si è mostrato cauto ma ottimista sulla possibilità di ripetere la fantastica stagione di Serie A appena archiviata con lo scudetto delle due stelle.

“Sappiamo cosa ha rappresentato la conquista della seconda stella per noi – ha detto Inzaghi – per i tifosi e per la società. Sappiamo che dovremo essere bravi ancora di più, con l’applicazione giornaliera. Ripetersi, lo abbiamo visto negli ultimi anni, non è semplice, ma quello è il nostro grande obiettivo”.

Poi sulla preparazione svolta dalla sua Inter il tecnico piacentino ha detto: “Ci ha dato sicuramente una grande spinta partire bene l’anno scorso, noi ci stiamo preparando per quello. Abbiamo avuto una buona preparazione, anche se quest’anno è condizionata dal fatto che avremo molte più partite, compreso un Mondiale per Club a fine stagione. Gli arrivi – ha proseguito Inzaghi – sono stati scaglionati per Europei e Copa America, è stata una preparazione condizionata ma ho trovato grande apertura da parte di tutti i ragazzi. Abbiamo avuto qualche acciacco ma cose molto lievi: a parte Stefan de Vrij penso di averli tutti per Genova. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto, adesso c’è grande attesa per il debutto di sabato”.