Si sente male dopo aver mangiato degli gnocchi, muore bimba di 9 anni

Una bimba di 9 anni è morta giovedì dopo aver mangiato un piatto di gnocchi di patate al ristorante. A stroncarla uno shock anafilattico che non le ha dato scampo, nonostante la corsa al Pronto Soccorso dove i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Si sente male dopo aver mangiato degli gnocchi

Dopo aver mangiato fuori con i genitori, una bimba si è sentita male una volta tornata a casa: è stata colta da una violenta reazione allergica con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie. I genitori hanno quindi chiamato il 118, che ha portato la piccola all’ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco. L’epilogo si è consumato nel pronto soccorso del Gemelli, dove i medici, nonostante ogni tentativo, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

