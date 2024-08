Serie B 2024/2025 al via oggi. I bookmakers non hanno perso tempo e hanno già pubblicato le prime quote sui probabili vincitori del campionato cadetto. Sebbene il calciomercato estivo sia ancora in pieno fermento, le agenzie di scommesse hanno già delineato le loro previsioni su chi potrebbe emergere e conquistare la promozione in Serie A al termine della stagione. In cima alla classifica dei favoriti troviamo il Palermo, quotato a 4.25, seguito da Sassuolo e Sampdoria, entrambi a 4.75. Questi club sono considerati i principali contendenti per il vertice, ognuno con le proprie ambizioni e piani di sviluppo.

Un po’ più staccate si posizionano la Cremonese, quotata a 5.25, e il Frosinone a 7.75, due squadre con l’obiettivo di promozione e pronte a sorprendere. La Salernitana, a quota 10, e lo Spezia a 20, rappresentano degli outsider capaci di sovvertire i pronostici. Nella parte bassa della classifica, troviamo il Modena a 21.50, il Catanzaro a 22.50 e il Brescia a 26.50, considerate scommesse più azzardate. Anche Cesena e Pisa, entrambi quotati a 29, così come il Bari a 33, potrebbero riservare sorprese, dimostrando di poter competere per posizioni di rilievo.

Le quote si alzano ulteriormente per squadre come il Mantova, quotato a 37.50, il Cittadella a 45 e il Sudtirol a 50, segno di una fiducia ridotta nelle loro possibilità di successo. Ancora più distanziati sono il Cosenza a 66, la Reggiana a 70.50 e la Juve Stabia a 87.50, indicati come possibili protagonisti di una stagione difficile. La Carrarese, con una quota di 100, chiude la lista come la squadra su cui i bookmaker ripongono le minori aspettative.