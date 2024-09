Serie A probabili formazioni della quarta giornata del massimo campionato 2024/2025. Un turno che presenta alcune sfide interessanti, in particolare per alcune big: su tutte il Milan, che stasera in casa col Venezia è alla ricerca di una prova convincente dopo un inizio a dir poco horror, con Fonseca che conferma Theo e Leao. Poi il lunch match di domenica tra Genoa e Roma, con i capitolini che devono trovare un nuovo equilibrio dopo i molti cambiamenti dettati dal calciomercato estivo. Infine Cagliari-Napoli domani alle 18 con gli azzurri di Antonio Conte che lancia Lukaku dal primo minuto.

COMO-BOLOGNA – Sabato, ore 15.00, stadio Sinigaglia

COMO (4-4-2): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Roberto, Da Cunha; Cutrone, Belotti.

Allenatore: Fabregas.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Karlsson.

Allenatore: Italiano.

EMPOLI-JUVENTUS – Sabato, ore 18.00, stadio Castellani

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Henderson, Esposito; Colombo.

Allenatore: Sullo (D’Aversa squalificato)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Motta.

MILAN-VENEZIA – Sabato, ore 20.45, stadio Meazza

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Allenatore: Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco.

GENOA-ROMA – Domenica, ore 12.30, stadio Ferraris

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby (Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Ekuban (Vitinha).

Allenatore: Gilardino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Baldanzi, Konè, Cristante; Dybala, Shomurodov, Saelemaekers.

Allenatore: De Rossi.

ATALANTA-FIORENTINA – Domenica, ore 15.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

Allenatore: Palladino.

TORINO-LECCE – Domenica, ore 15.00, stadio Grande Torino

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata.

Allenatore: Vanoli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rafia, Morente; Krstovic.

Allenatore: Gotti.

CAGLIARI-NAPOLI – Domenica, ore 18.00, Unipol Domus

NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku.

Allenatore: Conte.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Piccoli, Luvumbo.

Allenatore: Nicola.

MONZA-INTER – Domenica, ore 20.45, U-Power Stadium

MONZA (3-4-2-1): Turati; Carboni, Marì, Izzo; Kyriakoupoulos, Bondo, Pessina, Pereira; Mota Carvalho, Maldini; Djuric

Allenatore: Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

PARMA-UDINESE – Lunedì, ore 18.30, stadio Tardini

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Lautaro Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Brenner, Thauvin; Lucca.

Allenatore: Runjaic.