De Rossi a un passo da una panchina di Serie A: le ultime notizie, è quasi fatta

Dopo la sua sfortunata esperienza sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare nel mondo del calcio che conta. Il tecnico, fermo da alcuni mesi, avrebbe trovato la situazione giusta per rilanciarsi e mettere di nuovo alla prova le proprie idee di gioco.

Il @GenoaCFC resta orientato su De Rossi, ma non molla Vanoli: la situazionehttps://t.co/8Xw3hIWgkW — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 3, 2025

Nonostante l’amarezza per il brusco addio alla squadra del cuore, dove ha militato per tanti anni, l’ex centrocampista azzurro non ha mai smesso di lavorare e di studiare, in attesa che arrivasse l’occasione giusta. E ora, quella chance sembra essere finalmente a portata di mano.

Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il Genoa avrebbe infatti deciso di puntare forte sull’ex centrocampista della Nazionale. Secondo quanto filtra dall’ambiente rossoblù, l’intesa sarebbe ormai totale: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Curiosamente, De Rossi era stato esonerato dalla Roma proprio dopo una trasferta a Marassi, contro il Genoa, e adesso la sua carriera dovrebbe ripartire dallo stesso stadio.

Il tecnico era stato inserito anche nella lista dei possibili sostituti di Stefano Pioli alla Fiorentina, ma la chiamata ligure ha accelerato tutto. Ad attenderlo c’è una sfida complessa: il Genoa occupa l’ultimo posto in classifica con soli tre punti.

Oggi alle 18.30 la squadra sarà impegnata in casa del Sassuolo, con Mimmo Criscito e Roberto Murgita momentaneamente in panchina. Poi, salvo sorprese, sarà il turno di De Rossi. Per lui, un ritorno in Serie A dal sapore particolare: per De Rossi, ci sarà la possibilità di riscattarsi e di riprendere un cammino interrotto troppo bruscamente.

