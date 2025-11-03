Inter, Marotta replica all’ennesimo affondo di Antonio Conte

Non è solo una sfida di campo, quella tra Antonio Conte e Beppe Marotta, ma anche un confronto dialettico che tiene alta la tensione tra Napoli e Inter. I due, legati da un passato comune ma oggi fieri avversari, continuano a punzecchiarsi a distanza.

#forzainter Inter, Marotta: “Non rispondo a quello che ha detto Conte, Milan in corsa per lo scudetto” https://t.co/TXaNaoxYAc — ForzaInter_eu (@ForzaInter_eu) November 3, 2025

Dopo le parole pungenti del tecnico azzurro sugli arbitri e sull’ambiente ostile al Napoli, è arrivata la replica pacata ma ferma del presidente nerazzurro. Marotta ha scelto la via della diplomazia, rispondendo alle accuse di Conte senza alimentare la polemica: “Non voglio rispondere a questa cosa“, ha dichiarato a margine dell’assemblea di Lega.

“Arbitri? Ho capito, ma non è il caso di riprendere ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose: se c’è rispetto e democrazia, ognuno può esprimere la propria convinzione. Poi si può anche non concordare, ma va tutto bene”.

Sul piano sportivo, il Presidente dell’Inter ha preferito spostare l’attenzione sulla corsa scudetto, definita “un campionato bello e incerto come non lo era da tanti anni“. Come d’altronde dimostra la classifica cortissima, con tante squadre in pochi punti. (continua dopo la foto)

Il Presidente nerazzurro ha aggiunto: “Tra le candidate c’è anche il Milan di Allegri, certamente. Se è meglio essere la lepre o il cacciatore? Sempre meglio essere il cacciatore“.

Marotta ha poi commentato il ritorno in Serie A di Luciano Spalletti, definendolo “un grande allenatore“, e si è espresso sull’operazione relativa all’acquisizione di San Siro: “Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale“.

Una risposta misurata ma densa di significato, quella del dirigente nerazzurro, che chiude la settimana di scintille con Conte con la solita eleganza di chi, anziché iniziare una rissa fatta di colpi verbali, preferisce parlare attraverso i risultati.

