Home | Fra Milan e Juventus è duello di mercato: tutto sulla stella dell’Arsenal

Il mercato si accende in anticipo e la Juventus di Spalletti è già al lavoro per disegnare il nuovo volto del suo attacco. Le strategie della dirigenza bianconera ruotano attorno a un nome che fa rumore: Gabriel Jesus, punta brasiliana in uscita dall’Arsenal.

Il giocatore, oggi fermo ai box per infortunio, sarebbe destinato a lasciare Londra a fine stagione, aprendo così lo scenario di un clamoroso duello di mercato con il Milan, a sua volta alla ricerca di un finalizzatore per Allegri.

La Juventus, con ogni probabilità, saluterà Dusan Vlahovic a giugno, alla scadenza del contratto. Anche Jonathan David, finora deludente, potrebbe lasciare Torino in caso di mancata svolta. L’obiettivo è quindi quello di individuare un attaccante di livello internazionale, pronto a inserirsi in un progetto ambizioso e immediatamente competitivo.

Gabriel Jesus, classe 1997, rappresenta un profilo ideale: esperienza europea, qualità tecniche e senso del gol. In carriera ha superato quota 150 reti e vanta 64 presenze con la Nazionale brasiliana, con la quale ha partecipato a Mondiali e alla Coppa America. (continua dopo la foto)

Secondo la stampa inglese, sul brasiliano si stanno muovendo diverse squadre di Premier League – tra cui Bournemouth, Fulham e West Ham – ma l’attaccante preferirebbe una nuova avventura all’estero, meglio se in un club impegnato in Champions League.

L’Italia e in particolare Torino sarebbero una destinazione gradita, anche per la possibilità di lavorare sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico che predilige giocatori dinamici e intelligenti tatticamente.

Attenzione però al Milan, che cerca anch’esso un nuovo riferimento offensivo dopo i problemi di continuità del suo reparto d’attacco. I rossoneri avrebbero già sondato il terreno per Gabriel Jesus, pronti a inserirsi nella trattativa se l’Arsenal aprisse al prestito con diritto di riscatto.

Si profila dunque un duello tutto italiano per un giocatore che vuole rilanciarsi ai massimi livelli. E tra Torino e Milano, la prossima destinazione del brasiliano potrebbe diventare una delle chiavi del mercato estivo 2025.

Leggi anche: