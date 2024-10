Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Bologna: emergenza per Gilardino

Genoa-Bologna probabili formazioni del match di Serie A che si gioca oggi alle 15 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Tante assenze per il Grifone, ma Gilardino recupera Badelj e Frendrup. Possibile passaggio alla difesa a 4, in alternativa pronto Marcandalli come braccetto di destra. In porta Leali per Gollini, ai box. Italiano perde invece Erlic, Aebischer, Ndoye e Iling Junior: ballottaggio Lucumi-Casale in difesa, a centrocampo gioca Moro. Nel tridente spazio per Karlsson sulla sinistra.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Bohinen, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. All. Gilardino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, De Winter, Ekuban, Gollini, Malinovskyi, Messias, Vitinha

Ballottaggi: Bohinen 60%-Badelj 40%, Miretti 55%-Melegoni 45%

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Erlic, Ferguson, Iling-Junior, Ndoye

Ballottaggi: Casale 55%-Lucumi 45%, Lykogiannis 55%-Miranda 45%, Fabbian 55%-Urbanski 45%

Leggi anche: