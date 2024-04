Serie A basket ventisettesima giornata, i risultati. Brescia conquista una vittoria cruciale battendo Venezia e mantenendo il primo posto in classifica. La squadra della Germani si impone con un punteggio di 90-84 contro la Reyer, raggiungendo così i 40 punti e mantenendo un vantaggio di +2 su Virtus Bologna e Olimpia Milano. Queste ultime hanno superato rispettivamente Cremona (93-85) e Treviso (91-89). Reggio Emilia si conferma in zona playoff, piazzandosi al quinto posto grazie alla vittoria per 74-66 contro Brindisi, che ora occupa l’ultima posizione in classifica con soli 16 punti.