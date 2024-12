Ha mal di schiena ma per i medici è solo sciatica, poi la tragedia: papà muore a 42 anni. Attese troppo lunghe, una diagnosi errata e la confusione e il dolore di una famiglia spezzata per sempre: sono questi gli ingredienti di una vicenda drammatica accaduta a Co Down, in Irlanda. Dopo la testimonianza diffusa dalla moglie dell’uomo in una recente intervista, i dubbi sulle circostanze della sua morte si stanno facendo sempre più rumorosi. Cosa è emerso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Irlanda, papà di 42 anni muore di tumore al pancreas

I medici inizialmente avevano attribuito il dolore alla schiena di Stuart Bradley, 42 anni, di Co Down (Irlanda del Nord), a una semplice sciatica. Tuttavia, solo qualche mese dopo quella diagnosi, l’uomo è morto a causa di un tumore al pancreas, lasciando tre figli, tra cui una bambina di appena 4 anni. La sua storia è stata raccontata ai media inglesi dalla moglie, Michelle Brady, la quale ha voluto fare luce sull’esperienza con gli iter della sanità. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il calvario prima della diagnosi

Il calvario di Bradley, riporta Fanpage, è iniziato alla fine del 2023, quando ha cominciato a soffrire di forti dolori alla schiena, problemi intestinali e ansia. Nonostante i sintomi, il medico di base avrebbe faticato a trovargli un appuntamento in presenza, optando invece per visite telefoniche più veloci e pratiche in attesa di poterlo accogliere in studio. In una di queste, avvenuta a maggio scorso, il dottore avrebbe diagnosticato a Bradley la sciatica, una condizione legata alla compressione del nervo sciatico causa di forti dolori nella zona della bassa schiena.

